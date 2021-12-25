На ул. Вильямса в Туле водитель Daewoo протаранил восемь машин и сбежал

По информации Myslo, собственник авто заявил полицейским, что сдал его в аренду ночному сторожу елочного развала.

В ночь на 25 декабря на ул. Вильямса в Туле произошло массовое ДТП. По предварительной информации, во втором часу Daewoo Nexia протаранил восемь припаркованных машин. Повреждения получили стоявшие напротив дома № 22-А Hyundai Solaris, «Нива», Skoda Octavia, Daweoo Matiz, Chevrolet Lacetti, Hyundai Accent, Kia Rio и Honda.

«Снаряд» Daewoo Nexia каким-то чудом не попал только в старенький фургон ГАЗель и остановился примерно в 40 метрах от первой разбитой им машины. К моменту приезда сотрудников ГИБДД виновник массовой аварии сбежал с места происшествия.

По информации Myslo, собственник Daewoo заявил полицейским, что сдал свою машину в аренду человеку, который охраняет точку продажи новогодних елок и не должен на ней ездить. Подтверждением его версии могут служить обнаруженные в автомобиле предметы, среди которых старая шуба, санки и электрический обогреватель.

По состоянию на момент публикации новости стражи порядка занимались поисками арендовавшего Daewoo Nexia человека. Причину и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.