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На ул. Вильямса в Туле водитель Daewoo протаранил восемь машин и сбежал

На ул. Вильямса в Туле водитель Daewoo протаранил восемь машин и сбежал

По информации Myslo, собственник авто заявил полицейским, что сдал его в аренду ночному сторожу елочного развала.

В ночь на 25 декабря на ул. Вильямса в Туле произошло массовое ДТП. По предварительной информации, во втором часу Daewoo Nexia протаранил восемь припаркованных машин. Повреждения получили стоявшие напротив дома № 22-А Hyundai Solaris, «Нива», Skoda Octavia, Daweoo Matiz, Chevrolet Lacetti, Hyundai Accent, Kia Rio и Honda.

«Снаряд» Daewoo Nexia каким-то чудом не попал только в старенький фургон ГАЗель и остановился примерно в 40 метрах от первой разбитой им машины. К моменту приезда сотрудников ГИБДД виновник массовой аварии сбежал с места происшествия.

По информации Myslo, собственник Daewoo заявил полицейским, что сдал свою машину в аренду человеку, который охраняет точку продажи новогодних елок и не должен на ней ездить. Подтверждением его версии могут служить обнаруженные в автомобиле предметы, среди которых старая шуба, санки и электрический обогреватель.

По состоянию на момент публикации новости стражи порядка занимались поисками арендовавшего Daewoo Nexia человека. Причину и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

Галерея
На ул. Вильямса в Туле водитель Daewoo протаранил восемь машин и сбежал, Фото: 1
На ул. Вильямса в Туле водитель Daewoo протаранил восемь машин и сбежал, Фото: 2
На ул. Вильямса в Туле водитель Daewoo протаранил восемь машин и сбежал, Фото: 3
На ул. Вильямса в Туле водитель Daewoo протаранил восемь машин и сбежал, Фото: 4
На ул. Вильямса в Туле водитель Daewoo протаранил восемь машин и сбежал, Фото: 5
На ул. Вильямса в Туле водитель Daewoo протаранил восемь машин и сбежал, Фото: 6
На ул. Вильямса в Туле водитель Daewoo протаранил восемь машин и сбежал, Фото: 7
На ул. Вильямса в Туле водитель Daewoo протаранил восемь машин и сбежал, Фото: 8
На ул. Вильямса в Туле водитель Daewoo протаранил восемь машин и сбежал, Фото: 9
На ул. Вильямса в Туле водитель Daewoo протаранил восемь машин и сбежал, Фото: 10
На ул. Вильямса в Туле водитель Daewoo протаранил восемь машин и сбежал, Фото: 11
На ул. Вильямса в Туле водитель Daewoo протаранил восемь машин и сбежал, Фото: 12
На ул. Вильямса в Туле водитель Daewoo протаранил восемь машин и сбежал, Фото: 13
На ул. Вильямса в Туле водитель Daewoo протаранил восемь машин и сбежал, Фото: 14
На ул. Вильямса в Туле водитель Daewoo протаранил восемь машин и сбежал, Фото: 15
На ул. Вильямса в Туле водитель Daewoo протаранил восемь машин и сбежал, Фото: 16
На ул. Вильямса в Туле водитель Daewoo протаранил восемь машин и сбежал, Фото: 17
На ул. Вильямса в Туле водитель Daewoo протаранил восемь машин и сбежал, Фото: 18
На ул. Вильямса в Туле водитель Daewoo протаранил восемь машин и сбежал, Фото: 19
На ул. Вильямса в Туле водитель Daewoo протаранил восемь машин и сбежал, Фото: 20
На ул. Вильямса в Туле водитель Daewoo протаранил восемь машин и сбежал, Фото: 21
На ул. Вильямса в Туле водитель Daewoo протаранил восемь машин и сбежал, Фото: 22
На ул. Вильямса в Туле водитель Daewoo протаранил восемь машин и сбежал, Фото: 23
На ул. Вильямса в Туле водитель Daewoo протаранил восемь машин и сбежал, Фото: 24
На ул. Вильямса в Туле водитель Daewoo протаранил восемь машин и сбежал, Фото: 25
На ул. Вильямса в Туле водитель Daewoo протаранил восемь машин и сбежал, Фото: 26
На ул. Вильямса в Туле водитель Daewoo протаранил восемь машин и сбежал, Фото: 27
На ул. Вильямса в Туле водитель Daewoo протаранил восемь машин и сбежал, Фото: 28
На ул. Вильямса в Туле водитель Daewoo протаранил восемь машин и сбежал, Фото: 29
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Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
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