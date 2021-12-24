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На новом Баташевском мосту в Туле приступили к монтажу железобетонных балок
Фото пресс-службы администрации Тулы.

На новом Баташевском мосту в Туле приступили к монтажу железобетонных балок

Работы в ночь на 24 декабря проинспектировал начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев.

Балки для нового моста монтировали с помощью двух гусеничных кранов грузоподъемностью 80 тонн каждый. Работы выполнены в запланированном объеме.
 
Напомним, строительно-монтажные работы на Баташевском мосту начали в сентябре. Они проходят в два этапа: возведение временного моста и строительство нового. Временный металлический двухполосный мост уже построен и открыт для движения легкового и грузового транспорта.
 
Подрядчик продолжает работы второго этапа: старый мост разобран, идет строительство нового на 4 полосы.
Галерея
На новом Баташевском мосту в Туле приступили к монтажу железобетонных балок, Фото: 1
На новом Баташевском мосту в Туле приступили к монтажу железобетонных балок, Фото: 2
На новом Баташевском мосту в Туле приступили к монтажу железобетонных балок, Фото: 3
На новом Баташевском мосту в Туле приступили к монтажу железобетонных балок, Фото: 4
На новом Баташевском мосту в Туле приступили к монтажу железобетонных балок, Фото: 5
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