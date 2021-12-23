Губернатор Тульской области прокомментировал пресс-конференцию Президента России

Мероприятие длилось около четырех часов. Вопросы, заданные главе государства, касались борьбы с коронавирусом, оказания медицинской помощи, экономической, социальной и международной повестки.

Пресс-конференцию главы государства прокомментировал губернатор Алексей Дюмин:

— Был поднят ряд актуальных вопросов. Это и улучшение демографической ситуации, и борьба с пандемией, и развитие экономики. Президент назвал три драйвера экономического роста страны: сбережение народа, развитие инфраструктуры и повышение производительности труда. Для решения этих задач мы будем использовать все ресурсы и возможности, в том числе федеральные. А это и нацпроекты, и инфраструктурные облигации, и многое другое.

Красной нитью в ответах Владимира Владимировича проходит посыл о важности разъяснительной работы с людьми. Например, в таких вопросах, как реформа системы обращения с ТКО, создание региональных операторов. И это подтверждает опыт Тульской области. То, что в нашем регионе эта реформа заработала, — во многом результат именно грамотно выстроенной информационно-разъяснительной работы.

Особенно важно сегодня четкое информационное сопровождение в вопросе прививок от коронавируса. Президент заявил, что нужно не преследовать тех, кто выступает против вакцинации, а терпеливо разъяснять гражданам её необходимость. Принципиально, последовательно и доходчиво, с уважением к людям. Такой же позиции придерживается и руководство Тульской области. Разъяснительную работу с жителями региона будем усиливать и углублять — на опыте, на конкретных примерах.

Прозвучал и такой чувствительный для нашего региона вопрос, как переселение из аварийного жилья. Благодаря соглашению с федеральным Фондом ЖКХ Тульская область досрочно завершит действующую программу переселения — до конца 2023 года. Владимир Владимирович однозначно дал понять, что программа будет продолжена. И Тульская область обязательно примет в ней участие.

Президент упомянул о рекордном показателе по строительству: в новейшей России впервые построено 90 млн квадратных метров за год. У нас тоже есть свой, региональный рекорд за последние 60 с лишним лет. По итогам 2021 года у нас должно быть построено не менее 890 тысяч квадратных метров жилья.