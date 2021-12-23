5 лайфхаков про новогодние фейерверки
Советы МЧС, как встретить Новый год за столом, а не в больнице.
На прошлых новогодних праздниках в России произошло 32 пожара из-за пиротехники и электрогирлянд. Как избежать неприятностей, мы спросили у начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Павла Быстрова.
1. Где продают безопасную пиротехнику?
— Покупайте петарды, бенгальские огни и фейерверки только в магазинах, лучше специализированных. Там выше вероятность соблюдения правил хранения и реализации продукции. Обращайте внимание на целостность упаковки и наличие инструкции на русском языке. Продавец должен ознакомить вас с классом опасности и правилами обращения с пиротехникой.
2. Где не стоит покупать петарды и фейерверки
— На развалах и стихийных рынках. Там, возможно, дешевле, но остается только предполагать, как поведет себя контрафактная продукция. В лучшем случае она не сработает, а в худшем — нанесет увечья или станет причиной пожара. И найти потом того, кому можно предъявить претензию за ущерб, будет непросто.
О несанкционированных точках продаж пиротехники можно сообщить в полицию или МЧС по телефону
8 (4872) 56-99-99.
3. Как не пострадать при запуске фейерверка или взрыве петарды?
— Нужно неукоснительно следовать указаниям в инструкции по эксплуатации. Кроме того, есть общепринятые правила и ограничения (в том числе возрастные) по применению такой продукции. Например, в зданиях можно пользоваться только хлопушками и бенгальскими свечами I класса опасности (должен быть указан на упаковке). Нельзя применять пиротехнику на территории взрыво- и пожароопасных объектов, рядом с высоковольтными линиями, на крышах, балконах, лоджиях. А еще — во время плохой погоды.
4. Что делать, если пиротехника не сработала?
— Подойти к изделию и проверить, что случилось, можно только через 10 минут. Повторный запуск после неудачного категорически запрещен: в этот раз фейерверк, как назло, сработает раньше, чем вы успеете отбежать на безопасное расстояние. Несработавшее изделие нужно поместить в воду на 24 часа, а потом выбросить.
5. Как безопасно использовать гирлянду?
— Так же, как и другие электроприборы. Следите за исправностью розеток, щитков и предохранителей, не используйте поврежденные, самодельные и самостоятельно отремонтированные гирлянды. Не перегружайте электросеть, не позволяйте детям играть с электрической гирляндой, не оставляйте ее включенной без присмотра. Помните, что от соблюдения всех перечисленных выше правил зависит ваша жизнь, жизнь ваших близких и сохранность имущества.
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