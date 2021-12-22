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Очевидцы: «В Щекино под путепроводом застрял тягач с негабаритным грузом»
Фото: Андрей Иванов

Очевидцы: «В Щекино под путепроводом застрял тягач с негабаритным грузом»

Нестандартная ситуация произошла накануне вечером.

В сети очевидцы опубликовали кадры, снятые на выезде из Щекино. На них видно, что под путепроводом стоит тягач с негабаритной бочкой. Автор снимка написал, что грузовик не прошел под путепроводом из-за габаритов и застрял.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что ДТП в данном месте не было.

«Бочка пластиковая. Водитель заехал, затем увидел, что не сможет проехать и сдал назад. Касания с путепроводом не произошло», — уточнили в ГИБДД.

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:20 +5
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