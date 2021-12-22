Очевидцы: «В Щекино под путепроводом застрял тягач с негабаритным грузом»

Фото: Андрей Иванов

В сети очевидцы опубликовали кадры, снятые на выезде из Щекино. На них видно, что под путепроводом стоит тягач с негабаритной бочкой. Автор снимка написал, что грузовик не прошел под путепроводом из-за габаритов и застрял.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что ДТП в данном месте не было.

«Бочка пластиковая. Водитель заехал, затем увидел, что не сможет проехать и сдал назад. Касания с путепроводом не произошло», — уточнили в ГИБДД.