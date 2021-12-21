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Хвойные деревья на территории музея-заповедника «Ясная Поляна» взяли под охрану
Фото музея-усадьбы "Ясная Поляна".

Хвойные деревья на территории музея-заповедника «Ясная Поляна» взяли под охрану

На нескольких участках установили посты.

Хвойные деревья в заповеднике «Ясная Поляна» взяли под охрану до 31 декабря.

- Мы будем охранять яснополянский заповедник от незаконных порубок. На участке «Елочки под Грумантом» организован стационарный пост, где будут дежурить сотрудники музея. Нестационарные посты появятся на участках «Елочки у Подкапустника», «Елочки у колодца», «Елочки за Чепыжом», — сообщают сотрудники музея-усадьбы.

Они напомнили, что хвойные насаждения в Ясной Поляне появились при жизни Льва Толстого. Первые ели были посажены в 1878−81 годах в юго-западной части усадьбы при впадении реки Кочак в Воронку. Этот участок получил название «Елочки у Подкапустника». По соседству с ним находится лес «Елочки под Грумантом».

В 1889−91 годах по инициативе жены писателя Софьи Андреевны Толстой в Ясной Поляне севернее дубового леса Чепыж появилась еловая посадка — Елочки за Чепыжом.

Ближе к Воронке в 1903−07 годах Софьей Андреевной Толстой был посажен участок «Елочки у колодца». В 1970−90-е годы этот участок восстанавливался и дополнялся молодыми елями.

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