В Плавском районе на пожаре пострадала пенсионерка

Сейчас женщина находится в больнице.

Сегодня, 21 декабря, в 01.40 стало известно о пожаре в жилом доме в деревне Селезнево Плавского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

На место происшествия выезжали два пожарных расчёта. Прибыв на указанный адрес в 01.45, пожарные ликвидировали открытое горение за 20 минут.

В результате происшествия пострадала 61-летняя женщина: она отравилась продуктами горения и была доставлена в местную больницу. Причина пожара устанавливается.