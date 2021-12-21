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В Плавском районе на пожаре пострадала пенсионерка

В Плавском районе на пожаре пострадала пенсионерка

Сейчас женщина находится в больнице.

Сегодня, 21 декабря, в 01.40 стало известно о пожаре в жилом доме в деревне Селезнево Плавского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
 
На место происшествия выезжали два пожарных расчёта. Прибыв на указанный адрес в 01.45, пожарные ликвидировали открытое горение за 20 минут.
 
В результате происшествия пострадала 61-летняя женщина: она отравилась продуктами горения и была доставлена в местную больницу. Причина пожара устанавливается.
 
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