Тульские спортсмены стали призерами чемпионата России по рукопашному бою

Теперь они могут попасть в состав национальной сборной.

С 15 по 19 декабря в Орле состоялся чемпионат России по рукопашному бою среди мужчин и женщин. В соревнованиях принимали участие более 200 спортсменов из 49 регионов России.

Тульский регион в рамках соревнований представляли спортсмены спортивной школы «Металлург» и «Триумф». Призерами турнира стали:

2 место — Никита Архипов в весовой категории 60 кг;

3 место — Анна Шубина в весовой категории 45 кг.

По результатам соревнований будет сформирована национальная сборная команда России по рукопашному бою.