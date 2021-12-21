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Тульские спортсмены стали призерами чемпионата России по рукопашному бою

Тульские спортсмены стали призерами чемпионата России по рукопашному бою

Теперь они могут попасть в состав национальной сборной.

С 15 по 19 декабря в Орле состоялся чемпионат России по рукопашному бою среди мужчин и женщин. В соревнованиях принимали участие более 200 спортсменов из 49 регионов России.
 
Тульский регион в рамках соревнований представляли спортсмены спортивной школы «Металлург» и «Триумф». Призерами турнира стали:
 
  • 2 место — Никита Архипов в весовой категории 60 кг;
  • 3 место — Анна Шубина в весовой категории 45 кг.
По результатам соревнований будет сформирована национальная сборная команда России по рукопашному бою.
 
 
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