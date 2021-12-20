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Метеопредупреждение: В Тульской области резко похолодает

Метеопредупреждение: В Тульской области резко похолодает

Уже ночью температура воздуха опустится до -21 градуса.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки в регионе среднесуточная температура воздуха снизится сразу на 5−10 градусов.

По прогнозам синоптиков, в Тульской области предстоящей ночью похолодает до -21 градуса. Днем будет до -19.

Главное управление МЧС России по Тульской области обращается к жителям региона с просьбой быть осторожными, не нарушать правила пожарной безопасности при использовании отопительных печей и электрообогревателей.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону «01» или с мобильного — «112» и «101».

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 17:55 +4
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