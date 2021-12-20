Безработный туляк обокрал спортмагазин

В Туле полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

К стражам порядка обратился работник спортивного магазина, расположенного на улице Советской. Мужчина заявил, что из торгового зала некий злоумышленник украл носки, спортивные штаны, куртку и шапку.

Сотрудники полиции довольно быстро установили личность подозреваемого. Им оказался 49-летний безработный, ранее судимый за кражу мужчина. В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».