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Безработный туляк обокрал спортмагазин

Безработный туляк обокрал спортмагазин

Унёс штаны, носки и куртку.

В Туле полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
К стражам порядка обратился работник спортивного магазина, расположенного на улице Советской. Мужчина заявил, что из торгового зала некий злоумышленник украл носки, спортивные штаны, куртку и шапку.
 
Сотрудники полиции довольно быстро установили личность подозреваемого. Им оказался 49-летний безработный, ранее судимый за кражу мужчина. В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
 
 
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