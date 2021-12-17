«Накажи автохама»: кто больше, тот и прав?

Читатель прислал в нашу традиционную рубрику запись с видеорегистратора своего авто. Кадры с неоднозначной ситуацией сняты на ул. Демидовская Плотина в Туле.

«Автобус перестроился из третьего ряда, по принципу «кто больше, тот и прав»», — пояснил автор видео.