Афиша новогодних мероприятий в Тульской области: «Мандариновая принцесса», забеги Дедов Морозов и фото с хаски

Рассказываем подробно, куда можно будет сходить в новогодние праздники.

15 декабря на брифинге для СМИ презентовали афишу праздничных мероприятий.

Министр культуры региона Татьяна Рыбкина сообщила, что в декабре и январе во всех учреждениях культуры и творческих пространствах Тулы и Тульской области пройдет более 1300 новогодних мероприятий.

— По поручению Алексея Дюмина концепция мероприятий ориентирована на то, чтобы каждый житель или гость региона смог найти себе развлечение по душе, — отметила Татьяна Рыбкина.

Традиционно для одаренных ребят — лауреатов и дипломантов международных, всероссийских, областных олимпиад, соревнований и конкурсов пройдут Новогодние Губернаторские елки. Особенным подарком от губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина одаренным детям в этом году станет ледовое шоу «Руслан и Людмила» с участием известной российской фигуристки, олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой. На Губернаторских елках будет дано более 100 представлений и спектаклей, почти 24 500 детей увидят их и получат подарки.

Филармония откроет новый год Венским новогодним концертом, а перед Рождеством в Колонном зале Дворянского собрания можно будет послушать Баха при свечах в исполнении Тульского симфонического оркестра. Тульский академический театр драмы предлагает молодежи посетить новогодние спектакли по Пушкинской карте.

25 декабря в ремесленном дворе «Добродей» пройдет «Новогодний Добродей», где вместе с мастерами гости смогут сделать елку и украсить ее уникальной гирляндой желаний.

Музейный квартал встретит своих гостей в новогодней стилистике. Филиал Исторического музея в Туле приглашает на театрализованное представление «Новый год и Рождество в эпоху Романовых».

В Музее оружия пройдет новогодний квест «Новогодние приключения в волшебном шлеме».

В этом году при поддержке губернатора Алексея Дюмина и Министерства культуры РФ в нашем регионе открылся ряд уникальных музеев, которые стоит посетить всей семьей. Это Музей обороны Тулы, аналогов которому пока нет нигде в России. В одном их самых примечательных зданий села Крапивна созданы Музей Земства и музей русского и современного искусства. Благодаря сотрудничеству муниципальных и частных музеев расширяет свое музейное пространство Одоев. Культурный центр князей Гагариных в Плавске подготовит интересную новогоднюю программу. В самом маленьком городе России Чекалине открыта новая музейная экспозиция.

25 и 26 декабря детей и родителей приглашают в Дом культуры «Ясная Поляна» на сказочное новогоднее представление. Гостей ждет спектакль «Маленькая Баба-Яга» от театра «Бенефис» и театра танца «Элегия» и показ мультфильмов в яснополянском кинотеатре «Время кино».

С правилами посещения и расписанием всех мероприятий можно ознакомиться на сайтах учреждений или в билетных кассах.

С 10 декабря по 10 января во всех муниципальных образованиях Тульской области пройдут представления, выставки, квест-игры, акции, новогодние и рождественские чтения для детей и взрослых. В каждом городе региона на площадях сверкают огнями праздничные елки. Жителей и гостей области приглашают обновленные набережные Богородицка и Ефремова, парк в усадьбе Мосолова в Дубне, Соборная гора в Чекалине.

По поручению Алексея Дюмина в районах области установят дополнительные элементы новогоднего уличного декора: 30 световых конструкций и фигур новогодней тематики, а также прожекторы для подсветки общественных пространств.

Арт-объекты украсят площади, скверы и парки, помогут создать яркую праздничную атмосферу.

Заместитель главы администрации г. Тулы Инесса Фельдман сообщила, что в городе пройдет ряд мероприятий на открытых пространствах — улицах, скверах, площадях города и сельских населенных пунктов.

На площади Ленина Новогодняя ночь пройдет по аналогии с прошлым годом. На большом экране будет транслироваться поздравление Президента РФ. Запланированы фейерверк и работа видеоэкрана с показом музыкальных клипов.

Со 2 по 5 января пройдут музыкальные программы от театрально-концертного центра.

6 января театр «Эрмитаж» пригласит на Мандариновый сочельник на площади Ленина с показом уличного спектакля «Мандариновая принцесса».

С 31 декабря по 7 января на площади Ленина будут работать новогодняя гастрономическая ярмарка и парк аттракционов.

На Казанской набережной с 27 декабря по 7 января по традиции будет проходить конкурс креативных елок.

2 и 3 января на улицах Тулы появится полюбившийся тулякам «ДЕДМОРОБУС». Он прокатит детей, которым во время поездки покажут развлекательную программу, а потом вручат новогодние подарки. Маршрут следования — от «Ликерки Лофт» по проспекту Ленина до ул. Металлистов. На каждый день запланировано по 5 рейсов, группы комплектуются по предварительной регистрации.

С 1 по 9 января по маршруту № 14 будет следовать музыкальный ретротрамвай, оформленный в стилистике 60−80-х годов.

С 1 по 7 января будет проходить спортивный праздник «Зимние забавы», который включает в себя мастер-класс по хоккею, турнир по хоккею в валенках, семейные старты.

1 января состоится легкоатлетический забег «Новогодняя миля».

2 января — мастер-класс по северной ходьбе.

4 января — спортивный праздник североходцев «Новогодний хоровод».

Со 2 по 7 января на улицах и во дворах города состоятся музыкальные, игровые, развлекательные программы.

В городе планируется открыть 32 елочных базара, ярмарки на площади Ленина, в пространстве «Искра» и кластере «Октава».

Полная афиша мероприятий будет размещена на сайте администрации Тулы.

Также на новогодних праздниках в регионе откроют несколько десятков катков. Массовое катание организуют на специальных площадках в населенных пунктах, в ледовых дворцах и аренах.

С 17 декабря по поручению Алексея Дюмина на площади Ленина в Туле уже пятый сезон будет работать Губернский каток. Билет для посещения катка можно будет бесплатно забронировать на сайте https://katok.tularegion.ru/ или получить в пункте регистрации при входе.

На праздниках будет работать пять лыжных баз с прокатом: «Веденино», «Спартак», а также базы в Комсомольском, Центральном и Пролетарском парках. Еще 8 откроются в муниципалитетах.

Любители горнолыжного спорта могут посетить базы в Некрасово, Форино, Малахово.

Обширная программа «Зимнего сезона» ждет горожан в тульских парках: забеги Дедов Морозов, новогодняя ярмарка тульских мастеров, скандинавская ходьба.

Будут и мероприятия в режиме онлайн: развивающие и обучающие занятия на информационных ресурсах парков. Полная афиша — по ссылке.

В кластере «Октава» каждый день в 19.00 перед гостями будут выступать музыкальные группы. Среди них: Мара, Django Friends, Харизма, Акустик бой, Михаил Мишурис.

Детей ждет необычное поздравление от Гринча. Кроме того, ребята попробуют самостоятельно изготовить праздничные свечи, расписать (очень вкусные) пряники и поучаствовать в химическом шоу. Для самых маленьких гостей кластера пройдет камерный спектакль «Человеткин». Эта история по мотивам сказки наполнена любовью к родному дому и семье. Взрослые смогут попробовать свои силы в гончарном ремесле и перенять опыт у одного из самых известных мастеров Тулы — Елены Палевской.

Совместный проект с Гете-институтом: туляки и гости города смогут посмотреть и затем обсудить немецкое кино вместе с приглашенными кинокритиками. Показы пройдут на немецком языке с русскими субтитрами.

На рождественском маркете можно будет купить подарки и необычные сувениры. А на фотосессии с хаски — зарядиться позитивом и атмосферой северной сказки.

Полная афиша по ссылке.