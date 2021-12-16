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Жуткая смерть в богородицком лесу: подсудимые просили отпустить их из СИЗО

Жуткая смерть в богородицком лесу: подсудимые просили отпустить их из СИЗО

Двое мужчин и женщина привязали к дереву 32-летнего Дмитрия Ф., и он умер от асфиксии.

В Тульском областном суде началось рассмотрение громкого уголовного дела. На скамье подсудимых — жители Богородицка: 37-летний Александр Боронин, 25-летний Николай Зайцев и 33-летняя Ольга Шишлякова. Им вменяют ст. 126 ч. 3 п. в) УК РФ (похищение человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Как сообщает корреспондент Myslo, перед началом рассмотрения обвиняемые и их адвокаты ходатайствовали о смягчении им меры пресечения в виде заключения под стражу. По их мнению, так как дело уже находится в суде, они не могут повлиять на расследование. Однако суд посчитал иначе: в связи тем, что обвиняемые нигде не работали, не имели легальных источников дохода и обвиняются по особо тяжкой статье, срок содержания под стражей продлили до 3 марта 2022 года.

Так как подсудимые не были извещены о дате заседания за пять суток, заседание отложили на 23 декабря в 14.00.

Напомним, 1 июля прошлого года в ходе совместного времяпрепровождения Ольга Шишлякова пожаловалась Александру Боронину и Николаю Зайцеву на Дмитрия Ф., который якобы чем-то ее обидел. Троица решила проучить Дмитрия, разыскала его и привезла «разбираться» в лес. К слову, в тот день у потерпевшего был день рождения.

Дмитрия привязали к дереву пищевой пленкой, снимая происходящее на камеру мобильного телефона. По неофициальной информации, жертву обещали отпустить, но потом «мстители», употребив то ли алкоголь, то ли наркотики, уехали, бросив Дмитрия Ф. привязанным к дереву.

Спустя некоторое время один из мужчин решил освободить пленника, вернулся на место и к своему ужасу обнаружил, что Дмитрий мертв. Причиной смерти стала асфиксия. Мужчина оставил тело в лесу, и троица затаилась. Правда, чуть позже они были задержаны и арестованы.

Первоначально им вменяли незаконное лишение свободы, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, но впоследствии их действия квалифицировали по более тяжкой статье. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.

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Жуткая смерть в богородицком лесу: подсудимые просят отпустить их из СИЗО, Фото: 1
Жуткая смерть в богородицком лесу: подсудимые просят отпустить их из СИЗО, Фото: 2
Жуткая смерть в богородицком лесу: подсудимые просят отпустить их из СИЗО, Фото: 3
Жуткая смерть в богородицком лесу: подсудимые просят отпустить их из СИЗО, Фото: 4
Жуткая смерть в богородицком лесу: подсудимые просят отпустить их из СИЗО, Фото: 5
Жуткая смерть в богородицком лесу: подсудимые просят отпустить их из СИЗО, Фото: 6
Жуткая смерть в богородицком лесу: подсудимые просят отпустить их из СИЗО, Фото: 7
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Артем Жильцов
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Авторы: Артем Жильцов, Сергей Стариков
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 13:02 0
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