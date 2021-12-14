Погода в Туле 15 декабря: до -5 градусов и небольшой снег

В среду в регионе сохранится облачная погода. Местами небольшой снег (до 2 мм за сутки), в отдельных районах туман с видимостью 200-700 м. Местами гололед, на дорогах гололедица.

Ветер переменный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью ? от двух до семи градусов мороза, днём ? от нуля до ?5. Атмосферное давление ниже нормы ? 745-750 мм рт. ст.