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В Туле стартовали Всероссийские соревнования по боксу
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Туле стартовали Всероссийские соревнования по боксу

На «Гран-при Тулы» выступят 85 спортсменов из 22 регионов страны.

С 1994 года Тула ежегодно принимает спортсменов со всей России. В этом году на соревнованиях в спорткомплексе «Металлург» в 13 весовых категориях выступят 85 боксёров из 22 регионов. Тульскую область представят семь спортсменов из Узловой, Новомосковска и Щёкино.

Участников соревнований приветствовал министр спорта Тульской области Андрей Журавлев. Он отметил эффективную работу региональной Федерации бокса:

– В октябре этого года в Туле открылся новый дворец единоборств «Тула-Арена», построенный по инициативе губернатора Алексея Дюмина. В нем оборудован современный зал бокса, в котором повышают мастерство воспитанники областных и муниципальных спортивных школ.

В Тульской области действуют 32 боксерских зала, где занимаются более 1400 жителей региона. 109 спортсменов входят в состав сборной Тульской области, 8 из них выступают за сборную страны.

В этом году туляк Илья Шакиров стал чемпионом России среди мужчин, взяв золото в весовой категории до 63,5 кг. Наша землячка Дарья Абрамова взяла золото на 58-м Чемпионате мира по боксу среди военнослужащих, а позже стала чемпионкой России.

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