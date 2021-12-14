Тульские приставы передали на аукцион машины, квартиры и котельную

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Электронные торги состоятся 17 и 22 декабря. Заявки на участие нужно подавать заранее.

Управление ФССП России по Тульской области передает арестованное имущество в МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях, которое продаёт его на аукционе. Ближайшие торги пройдут 17 декабря, в 11.00, на электронной торговой площадке ООО «ВЭТП».

Среди лотов – заложенное и незаложенное имущество на общую сумму 16 млн рублей – автомобили, нежилое помещение и автоматизированная котельная. Заявки на участие в аукционе принимаются здесь.

Кроме того, торги пройдут 22 декабря, в 11.00. Будут распроданы квартиры, доля в праве на земельный участок, земельные участки и автомобили общей стоимостью более 11,5 млн рублей. Заявки необходимо подать до 20 декабря.