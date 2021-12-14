Какие дома Тулы останутся без электричества 15 декабря
«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых отключениях.
С 9.00 до 18.00 они пройдут по следующим адресам:
- ул. Кирова, 17, 19, 19-а,
- ул. Епифанская, 33,
- ул. Чапаева, 42,
- ул. Марата, 24,
- ул. Плеханова, 56,
- ул. Глухополянская, 1-21 (нечётн.), 8-50 (чётн.),
- ул. Ново-Глухополянская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8-а, 9, 9-а,
- ул. Гастелло, 1, 1-а,
- ул. 3-я Овражная, 4-16 (чётн.),
- ул. Волоховская, 9-25 (нечётн.),
- 1-й Волоховский пр-д, 12-48 (чётн.), 21-49 (нечётн.),
- 2-й Волоховский пр-д, 22-38 (чётн.), 19-33 (нечётн.),
- ул. 4-я Овражная, 4-16 (чётн.), 1-13 (нечётн.),
- ул. Белкина, 4, 4-а, 6, 6-а, 8, 17,
- Мясново: 7-й пр-д, 1-б-е, 2-а-и,
- 3-й Полюсный пр-д, 1-20,
- 18-й пр-д, 10-26 (чётн.), 9, 13, 15,
- ул. Чмутова, 101-111 (нечётн.),
- п. Рудаково: ул. Люлина, 2-18,
- ул. Советская, 11,
- ул. Победы, 13-а.
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