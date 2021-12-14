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В Туле задержали серийного домушника
Фото: baik-info.ru

В Туле задержали серийного домушника

Ранее судимый мужчина причастен как минимум к трём квартирным кражам.

Сотрудники городской полиции задержали 44-летнего жителя Щекинского района, подозреваемого в серии квартирных краж. По данным пресс-службы регионального УМВД, сыщики уже доказали причастность задержанного как минимум к трём преступлениям.

Ранее судимый злоумышленник взламывал окна, проникал в квартиры, забирал оттуда деньги и ювелирные украшения. Часть похищенных ценностей изъята.

Возбуждены и расследуются уголовные дела, домушник заключен под стражу. Полицейским предстоит проверить его на причастность к другим аналогичным преступлениям.

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сегодня, в 21:21 +2
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