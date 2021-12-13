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«Смените это немедленно!»: как в Тульской области скульптуру спасали синими трусами

«Смените это немедленно!»: как в Тульской области скульптуру спасали синими трусами

Кто-то пытался сделать ветхую скульптуру у кимовской больницы чуть лучше.

На территории Кимовской районной больницы статую матери и ребенка «приодели» в синий купальник и синие же трусы. Что из этого вышло, видно на фото, которое прислал в наш проект «Смените это немедленно!» житель Тульской области по имени Роман.

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Как в Тульской области скульптуру спасали синими трусами , Фото: 1
Как в Тульской области скульптуру спасали синими трусами , Фото: 2
Как в Тульской области скульптуру спасали синими трусами , Фото: 3
Как в Тульской области скульптуру спасали синими трусами , Фото: 4
Как в Тульской области скульптуру спасали синими трусами , Фото: 5
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Ну, ведь явно же не со зла так сделали? Наверное, хотели как лучше?

А вот синяя краска у туляков, как выяснилось, в ходу. То дивных ангелов на Всехсвятском кладбище покрасят, причем, примечательно, что именно синей!

 
Не одних же автохамов нам прославлять и порицать! Myslo запускает новый проект «Смените это немедленно!». Присылайте нам фото некрасивых, а местами даже позорных дизайнерских решений в Туле и области. Проще говоря, то, что сделано странно или уродует город.
 
Присылайте фото и описание в Whatsap или Telegram по номеру +79585704739. Пишите на почту news@myslo.ru или koroleva_u@bk.ru.
Сюжет: «Смените это немедленно!»
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вчера, в 16:52, 228 11368 50
Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 13:30 +4
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