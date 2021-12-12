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В Туле гаишники и приставы провели рейд «Должник»

В Туле гаишники и приставы провели рейд «Должник»

На нарушителей составили 178 протоколов.

С 29 ноября по 8 декабря сотрудники Госавтоинспекции совместно с Федеральной службой судебных приставов по Тульской области провели профилактическое мероприятие «Должник». 
 
Цель — найти должников, которые уклоняются от уплаты административных штрафов за нарушения ПДД.
 
За время рейда составлено 178 протоколов об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.25. КоАП РФ.
 

Тульская Госавтоинспекция напоминает о возможности оплаты штрафа с 50% скидкой в течение 20 дней со дня вынесения постановления по делу об административном правонарушении. 

В случае неуплаты в установленный законом 60-дневный срок  предусмотрено наложение административного штрафа в двукратном размере либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.
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сегодня, в 18:10 −1
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