В Туле гаишники и приставы провели рейд «Должник»

С 29 ноября по 8 декабря сотрудники Госавтоинспекции совместно с Федеральной службой судебных приставов по Тульской области провели профилактическое мероприятие «Должник».

Цель — найти должников, которые уклоняются от уплаты административных штрафов за нарушения ПДД.

За время рейда составлено 178 протоколов об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.25. КоАП РФ.

Тульская Госавтоинспекция напоминает о возможности оплаты штрафа с 50% скидкой в течение 20 дней со дня вынесения постановления по делу об административном правонарушении.

В случае неуплаты в установленный законом 60-дневный срок предусмотрено наложение административного штрафа в двукратном размере либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.