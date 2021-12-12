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В Туле открылась лыжная база «Спартак»
Фото из группы ВКонтакте лыжной базы «Спартак».

В Туле открылась лыжная база «Спартак»

Она начала работу с 11 декабря.

Лыжная база «Спартак» (4-й Дачный проезд, 7-б) открыла зимний сезон. Об этом сообщается в группе центра активных видов спорта.

- Снег у нас есть, в лесу настоящая зимняя сказка, лыжня обработана снегоходом, кататься на лыжах уже можно. Конечно, снега ещё не много, присутствуют неровности, в некоторых местах торчат ветки и земля, поэтому хорошие лыжи пока стоит поберечь, — говорится в сообщении.

В пункте проката можно арендовать ботинки от 30 до 46 размера, лыжи — от 120 до 210 см.

Лыжная база работает ежедневно с 9.00 до 17.00 (выдача лыж — до 16.00). Прокат платный.

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