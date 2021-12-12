Фото из архива Myslo.
В России с начала пандемии число зараженных ковидом превысило 10 млн человек
Опубликована актуальная статистика по коронавирусу.
За минувшие сутки в Тульской области подтвердились 234 случая коронавируса, 218 человек выздоровели, 11 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 70 845 жителей региона, 62 349 выздоровели, 4029 скончались.
Ситуация с коронавирусом в российских регионах за сутки следующая:
В России с начала пандемии выявлено 10 016 896 случаев коронавируса, умерли 289 483 человека с ковидом, выздоровели 8 741 355.
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