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В России с начала пандемии число зараженных ковидом превысило 10 млн человек
Фото из архива Myslo.

В России с начала пандемии число зараженных ковидом превысило 10 млн человек

Опубликована актуальная статистика по коронавирусу.

За минувшие сутки в Тульской области подтвердились 234 случая коронавируса, 218 человек выздоровели, 11 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 70 845 жителей региона, 62 349 выздоровели, 4029 скончались.

Ситуация с коронавирусом в российских регионах за сутки следующая:

В России с начала пандемии выявлено 10 016 896 случаев коронавируса, умерли 289 483 человека с ковидом, выздоровели 8 741 355.

Сюжет: Коронавирус
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