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Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с Днем Конституции

Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с Днем Конституции

Губернатор обратился к тулякам.

- Уважаемые жители Тульской области! Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!

В Основном законе страны закреплены главные права и свободы граждан, суверенитет России.

На протяжении 28 лет Конституция служит прочным фундаментом для развития нашего государства. Определяет приоритеты в социальной политике, образовании, культуре, безопасности и других ключевых сферах.

Современная Конституция нашей страны — актуальный, системный документ. Руководствуясь им, мы вместе делаем все, чтобы создать комфортные условия для жизни людей.

Уверен, что благодаря совместным усилиям власти и всех неравнодушных граждан мы сможем решить любые задачи.

Желаю вам здоровья, благополучия и успехов! — говорится в поздравлении губернатора Алексея Дюмина.

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сегодня, в 11:25 −17
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