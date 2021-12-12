новости
новости
Регистрация
Не назначил пенальти и не удалил Фернандеса: «Арсенал» потребовал РФС объяснить действия арбитра
Фото пресс-службы "Арсенала".

Не назначил пенальти и не удалил Фернандеса: «Арсенал» потребовал РФС объяснить действия арбитра

Оружейники недовольны судейством в матче 18-го тура РПЛ.

ПФК «Арсенал» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС за разъяснением действий судейской бригады во главе с Игорем Паниным. Речь идет об инциденте с Давиташвили и Фернандесом.

- На 42-й минуте матча полузащитник «Арсенала» Зурико Давиташвили наносил удар из пределов штрафной площади ЦСКА. При этом в игрока тульской команды врезался защитник ЦСКА Марио Фернандес. Давиташвили в результате грубой игры соперника получил травму и не смог продолжить матч. Главный арбитр Игорь Панин никак не отреагировал на эпизод: не назначил 11-метровый в ворота ЦСКА и не удалил Фернандеса, — говорится в сообщении оружейников.

Напомним, матч 18-го тура между «Арсеналом» и ЦСКА состоялся 11 декабря. Армейцы выиграли со счетом 2:0.

Сюжет: Арсенал
ЦСКА — «Арсенал»: торжество логики
Спорт
ЦСКА — «Арсенал»: торжество логики
сегодня, в 09:44, 14 731 5
В заключительном матче года «Арсенал» проиграл ЦСКА в Москве – 0:2
Спорт
В заключительном матче года «Арсенал» проиграл ЦСКА в Москве – 0:2
вчера, в 18:20, 136 2786 4
Туляк Сергей Горбачев пробежал 200 км и прибыл на стадион «ВЭБ-Арена»
Спорт
Туляк Сергей Горбачев пробежал 200 км и прибыл на стадион «ВЭБ-Арена»
вчера, в 15:17, 41 1848 13
ЦСКА сделал официальное заявление по матчу с «Арсеналом»
Спорт
ЦСКА сделал официальное заявление по матчу с «Арсеналом»
10 декабря, в 20:31, 45 2634 0
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 12:10 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Арсеналматч ЦСКА - Арсеналдействия арбитров

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Стрельба возле кафе в Суворове: на дебошира завели два уголовных дела за нападение на правоохранителей
Стрельба возле кафе в Суворове: на дебошира завели два уголовных дела за нападение на правоохранителей
В России с начала пандемии число зараженных ковидом превысило 10 млн человек
В России с начала пандемии число зараженных ковидом превысило 10 млн человек
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.