Не назначил пенальти и не удалил Фернандеса: «Арсенал» потребовал РФС объяснить действия арбитра

Фото пресс-службы "Арсенала".

ПФК «Арсенал» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС за разъяснением действий судейской бригады во главе с Игорем Паниным. Речь идет об инциденте с Давиташвили и Фернандесом.

- На 42-й минуте матча полузащитник «Арсенала» Зурико Давиташвили наносил удар из пределов штрафной площади ЦСКА. При этом в игрока тульской команды врезался защитник ЦСКА Марио Фернандес. Давиташвили в результате грубой игры соперника получил травму и не смог продолжить матч. Главный арбитр Игорь Панин никак не отреагировал на эпизод: не назначил 11-метровый в ворота ЦСКА и не удалил Фернандеса, — говорится в сообщении оружейников.

Напомним, матч 18-го тура между «Арсеналом» и ЦСКА состоялся 11 декабря. Армейцы выиграли со счетом 2:0.