Тульский врач-онколог вышел в финал премии имени академика А.И. Савицкого

Фото: минздрав Тульской области.

В Москве состоялось торжественное награждение победителей премии имени академика А.И. Савицкого – выдающегося врача и талантливого организатора здравоохранения.



Ею отмечаются выдающиеся заслуги медицинских специалистов, лечебно-профилактических учреждений, общественных и пациентских организаций в борьбе с онкологическими заболеваниями. Учредители премии — Ассоциация онкологов России и Российское общество клинической онкологии.



Премия им. академика А. И Савицкого включает следующие номинации: лучший химиотерапевт, лучший хирург, лучший радиолог, лучший онкогематолог, лучшая медицинская сестра, лучший молодой онколог. Победителей выбрали путем открытого народного голосования.



Главный внештатный специалист радиолог Тульской области, заведующий радиотерапевтическим отделением областного онкологического диспансера Михаил Бобков вошел в шорт-лист финалистов в номинации «Лучший радиолог» и занял по итогам голосования второе место. Об этом сообщает минздрав региона.

- Мы стремимся постоянно повышать качество и доступность медицинской помощи для наших пациентов. Областной онкологический диспансер продолжает дооснащаться современным диагностическим и лечебным оборудованием. Благодаря этому появилась возможность проводить новые более точные и щадящие методы лечения, в том числе радиологического. Эта премия — ещё один важный стимул для самообразования и повышения уровня нашего профессионального мастерства на благо наших пациентов, - сказал Михаил Бобков.