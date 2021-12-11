Тульских молодоженов подготовят к семейной жизни

Фото: zagsi.tularegion.ru

Туляки, планирующие создать семью, смогут подготовиться к будущей семейной жизни, развить внутрисемейные коммуникации и научиться разрешать семейные конфликты. Всё это возможно в рамках тренинга «Готов к семейной жизни», которые проведут специалисты областного центра социальной помощи семье и детям на базе органов ЗАГС Тульской области.

На мини-лекции будущие супруги узнают тонкости построения психологически здоровых семейных отношений и смогут задать интересующие их вопросы. Для эффективности практической части количество участников ограничено до 16 человек.

Рекомендуется участвовать парами, но также допускается возможность участия одного представителя от пары, в случае если нет возможности прийти вдвоем. Участие бесплатное, по предварительной записи. Публикуем расписание тренингов на декабрь: