Тульских молодоженов подготовят к семейной жизни
Тематические тренинги пройдут в 5 ЗАГСах региона.
Туляки, планирующие создать семью, смогут подготовиться к будущей семейной жизни, развить внутрисемейные коммуникации и научиться разрешать семейные конфликты. Всё это возможно в рамках тренинга «Готов к семейной жизни», которые проведут специалисты областного центра социальной помощи семье и детям на базе органов ЗАГС Тульской области.
На мини-лекции будущие супруги узнают тонкости построения психологически здоровых семейных отношений и смогут задать интересующие их вопросы. Для эффективности практической части количество участников ограничено до 16 человек.
Рекомендуется участвовать парами, но также допускается возможность участия одного представителя от пары, в случае если нет возможности прийти вдвоем. Участие бесплатное, по предварительной записи. Публикуем расписание тренингов на декабрь:
- 18 декабря – Киреевск, ул. Толстого, 30, тел. 8(48754)6-25-61,
- 22 декабря – Тула, ул. Советская, 47, тел. 24-98-82,
- 24 декабря – Донской, мкр. Центральный, Железнодорожный пр., 4, тел. 8(48746)5-45-52,
- 25 декабря – Богородицк, ул. Коммунаров, 61, тел. 8(48761)2-15-51, 2-25-01,
- 25 декабря – Щекино, ул. Советская, 26, тел. 8(48751) 5-43-44.