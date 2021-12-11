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Тульских молодоженов подготовят к семейной жизни
Фото: zagsi.tularegion.ru

Тульских молодоженов подготовят к семейной жизни

Тематические тренинги пройдут в 5 ЗАГСах региона.

Туляки, планирующие создать семью, смогут подготовиться к будущей семейной жизни, развить внутрисемейные коммуникации и научиться разрешать семейные конфликты. Всё это возможно в рамках тренинга «Готов к семейной жизни», которые проведут специалисты областного центра социальной помощи семье и детям на базе органов ЗАГС Тульской области.

На мини-лекции будущие супруги узнают тонкости построения психологически здоровых семейных отношений и смогут задать интересующие их вопросы. Для эффективности практической части количество участников ограничено до 16 человек. 

Рекомендуется участвовать парами, но также допускается возможность участия одного представителя от пары, в случае если нет возможности прийти вдвоем. Участие бесплатное, по предварительной записи. Публикуем расписание тренингов на декабрь:

  • 18 декабря – Киреевск, ул. Толстого, 30, тел. 8(48754)6-25-61,
  • 22 декабря – Тула, ул. Советская, 47, тел. 24-98-82,
  • 24 декабря – Донской, мкр. Центральный, Железнодорожный пр., 4, тел. 8(48746)5-45-52,
  • 25 декабря – Богородицк, ул. Коммунаров, 61, тел. 8(48761)2-15-51, 2-25-01,
  • 25 декабря – Щекино, ул. Советская, 26, тел. 8(48751) 5-43-44.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:28 +1
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