В Туле общественники проверяют доступность городской среды для инвалидов

Как сделать так, чтобы человеку с ограничениями по здоровью было комфортно и удобно жить в родном городе? Оказывается, для этого мало построить пандусы и положить на тротуарные дорожки специальную плитку. Есть целая система правил и нормативов для создания доступной среды. А вот как воплощать их на практике знают эксперты АНО РМЦ «Мир, доступный для всех».

На столе директора ресурсно-методического центра «Мир, доступный для всех» Алексея Иванова лежат образцы плитки, которую привычнее видеть уложенной на тротуаре. Такая плитка называется тактильной. Она предназначена для того, чтобы люди, имеющие ограничения по зрению, могли ориентироваться на улице и чувствовать себя безопасно и комфортно на сложных участках дороги.

Для зрячего человека неровности на плитке ни о чем не скажут. А для тех, кто лишен возможности видеть, вертикальные полоски и конусообразные неровности несут большой объем информации. Если плитка уложена ошибочно, то она не просто не поможет инвалиду по зрению, но и введет в заблуждение.

«Тактильная плитка имеет очень большое информационное значение для слабовидящих людей. С ее помощью человек понимает, где ему нужно остановиться, где повернуть, как переходить опасные участки, в том числе пешеходные переходы. Если тактильная плитка уложена без учета ГОСТов и правил, то человек, умеющий читать ее символику, начинает теряться.

Создание информационной системы для инвалидов по зрению — это ответственный и серьезный момент. Поэтому в нашем ресурсно-методическом центре мы стараемся обучить представителей тех или иных профессий и общественные организаций, как правильно укладывать плитку, показывать повороты, препятствия, какую плитку необходимо использовать: конусообразную, направляющую или в шахматном порядке. Это одно из направлений обучения по доступной среде», — рассказывает Алексей Иванов.

Эксперты центра каждый день работают над тем, чтобы город стал более дружелюбным по отношению к людям с ограничениями по физическому здоровью. Для этого они разрабатывают паспорта доступности объектов социального значения и транспорта.

Перед экспертом отдела по доступной среде Екатериной Орловой на компьютере открыт документ. В нем она составляет паспорт доступности. На днях Орлова выезжала в детский сад тульского Центра образования № 7, что на ул. Максимовского. От администрации садика поступила заявка на составление паспорта.

«Мы обошли объект, измерили ширину калитки, высоту бордюрного камня, полностью обследовали территорию. Для людей с ограниченными физическими возможностями в садике должен быть отдельный вход, пешеходные площадки, автопарковка. Садик построен в 80-е годы, современным требованиям доступности среды он не отвечает, делать нужно многое. К примеру, необходимы перила, ступеньки нужно выделить контрастным цветом, убрать перепады высот, лестничные марши свыше 4 метров должны быть разделены перилами. Двери в садике узкие по 70−75 сантиметров, есть даже всего 50 сантиметров. А должны быть не менее 90 или хотя бы 83», — отмечает Орлова.

Екатерина — педагог по образованию, работала в торговле, потом пришла в «Мир, доступный для всех». За полтора года она успела стать экспертом в области организации доступной среды в городе.

Наталья Никишина в центре работает больше трех лет. За это время она успела побывать в разных районах области, составить многочисленные паспорта объектов. Она отмечает, что работа экспертов очень важна для того, чтобы помочь людям с инвалидность как можно чаще выходить на улицу и чувствовать себя там комфортно.

«В настоящее время Тула начала преуспевать в благоустройстве городской среды. Но многого еще не хватает, а том числе, в историческом центре, где сосредоточено большое количество музеев. По 10-балльной шкале я бы оценила создание доступной среды на четверку», — отмечает студентка Тульского государственного колледжа строительства и отраслевых технологий Анастасия Иванова, которая проходит в центре практику.

«Мир, доступный для всех» стал одним из победителей конкурса по предоставлению субсидий Министерства труда и социальной защиты Тульской области из регионального бюджета на осуществление проектов, направленных на формирование доступной среды жизнедеятельности в регионе.

На средства субсидии в центре планируют заменить оргтехнику: обновить два компьютера, оборудовать их большими мониторами, чтобы было удобно работать людям с инвалидностью.

Большая часть работы экспертов происходит на выезде. На объект они берут с собой необходимое оборудование: фотоаппарат, рулетку, ноутбук, угломер. Общий вес всего оборудования выходит не маленький. Чтобы разгрузить экспертов, купят цифровые гаджеты.

Рулетку заменят лазерным дальномером, данные с него будут сразу поступать в главный компьютер. Сведения, собранные на объекте будут заносить в планшет, а не вручную в блокнот. Все записи и фотографии автоматически поступят в рабочий компьютер. Таким образом, сократится время обработки данных с 2−3 дней до двух часов.

На компьютеры установят специальное программное обеспечение, позволяющее выполнять проверку текстов по шрифту Брайля.

Благодаря субсидии в центре появится видео домофон для входной двери. Он необходим для сотрудников, которые передвигаются на коляске.

Организация «Мир, доступный для всех» впервые участвовала в конкурсе грантов. Как говорит директор Алексей Иванов, решили попытаться, и опыт оказался успешным. С помощью субсидии получится сделать немало полезных дел.