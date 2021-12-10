Умер председатель правления федерации парашютного спорта Тульской области

Алексей Фёдоров ушёл из жизни на 51-м году.

9 декабря на 51-м году ушёл из жизни председатель правления федерации парашютного спорта Тульской области Алексей Фёдоров.

Вклад Алексея Фёдорова в развитие парашютного спорта региона значителен. Под его руководством федерация спорта генерировала и успешно реализовывала важные социальные проекты для жителей Тульской области.

Среди них ежегодный молодёжный проект, обладатель Президентского гранта — «Обнимая небо». За время существования проекта тысячи воспитанников военно-патриотических клубов, студентов, подростков-сирот, подростков, оставшихся без попечения родителей, а также состоящие на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, смогли открыть для себя небо, выбрав новый и правильный путь в жизни.