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Алексей Дюмин помог 17-летнему туляку осуществить мечту

Алексей Дюмин помог 17-летнему туляку осуществить мечту

Молодой человек побывал за штурвалом самолета Ан-2 и попробовал себя в роли пилота.

17-летний Даниил Моисеев с детства влюблен в небо и мечтал стать пилотом, но из-за болезни это, к сожалению, невозможно. Помог парню осуществить мечту губернатор Алексей Дюмин.

Уже не первый год в России по инициативе президента Владимира Путина была запущена акция «Ёлка желаний». Новогодние деревья расположили в Кремле и украсили открытками в форме шаров с записками о мечтах людей с ограниченными возможностями, детей-сирот, детей из многодетных семей, россиян, которые оказались в трудной жизненной ситуации, а также обычных детей и пожилых людей с тяжелыми заболеваниями. В декабре 2019 года перед заседанием Госсовета РФ губернатор Алексей Дюмин «снял» с ёлки сокровенные желания туляков.

К слову, глава региона уже исполнил желания двух маленьких туляков — 6-летняя Ульяна получила в подарок планшет, а 11-летнему Арсению подарили ноутбук.

Сегодня, 10 января, Даниил Моисеев приехал на аэродром Клоково вместе с папой, чтобы осуществить свое желание — почувствовать себя в роли пилота. Для этого в распоряжении парня на некоторое время оказался самолет Ан-2 Конструкторского бюро Антонова.

Даниил расположился на месте штурмана. Под чутким руководством профессионалов молодой человек поучаствовал в подготовке самолета к запуску, опробовании и остановке двигателя.

Довольный и счастливый Даниил сошел с самолета — пусть хоть и на короткий миг, но он смог прикоснуться к своей несбыточной мечте.

– Ощущения непередаваемые! Новогодний подарок получился классным, — прокомментировал это событие Даниил.

От имени губернатора молодому человеку вручили еще один презент — телефон.

Семья Моисеевых поблагодарила Алексея Дюмина за новогодние подарки.

Галерея
Алексей Дюмин помог осуществить мечту 17-летнего туляка, Фото: 1
Алексей Дюмин помог осуществить мечту 17-летнего туляка, Фото: 2
Алексей Дюмин помог осуществить мечту 17-летнего туляка, Фото: 3
Алексей Дюмин помог осуществить мечту 17-летнего туляка, Фото: 4
Алексей Дюмин помог осуществить мечту 17-летнего туляка, Фото: 5
Алексей Дюмин помог осуществить мечту 17-летнего туляка, Фото: 6
Алексей Дюмин помог осуществить мечту 17-летнего туляка, Фото: 7
Алексей Дюмин помог осуществить мечту 17-летнего туляка, Фото: 8
Алексей Дюмин помог осуществить мечту 17-летнего туляка, Фото: 9
Алексей Дюмин помог осуществить мечту 17-летнего туляка, Фото: 10
Алексей Дюмин помог осуществить мечту 17-летнего туляка, Фото: 11
Алексей Дюмин помог осуществить мечту 17-летнего туляка, Фото: 12
Алексей Дюмин помог осуществить мечту 17-летнего туляка, Фото: 13
Алексей Дюмин помог осуществить мечту 17-летнего туляка, Фото: 14
Алексей Дюмин помог осуществить мечту 17-летнего туляка, Фото: 15
Алексей Дюмин помог осуществить мечту 17-летнего туляка, Фото: 16
Алексей Дюмин помог осуществить мечту 17-летнего туляка, Фото: 17
Алексей Дюмин помог осуществить мечту 17-летнего туляка, Фото: 18
Алексей Дюмин помог осуществить мечту 17-летнего туляка, Фото: 19
Алексей Дюмин помог осуществить мечту 17-летнего туляка, Фото: 20
Алексей Дюмин помог осуществить мечту 17-летнего туляка, Фото: 21
Алексей Дюмин помог осуществить мечту 17-летнего туляка, Фото: 22
Алексей Дюмин помог осуществить мечту 17-летнего туляка, Фото: 23
Алексей Дюмин помог осуществить мечту 17-летнего туляка, Фото: 24
Алексей Дюмин помог осуществить мечту 17-летнего туляка, Фото: 25
Алексей Дюмин помог осуществить мечту 17-летнего туляка, Фото: 26
Алексей Дюмин помог осуществить мечту 17-летнего туляка, Фото: 27
Алексей Дюмин помог осуществить мечту 17-летнего туляка, Фото: 28
Алексей Дюмин помог осуществить мечту 17-летнего туляка, Фото: 29
Алексей Дюмин помог осуществить мечту 17-летнего туляка, Фото: 30
Алексей Дюмин помог осуществить мечту 17-летнего туляка, Фото: 31
Алексей Дюмин помог осуществить мечту 17-летнего туляка, Фото: 32
Алексей Дюмин помог осуществить мечту 17-летнего туляка, Фото: 33
Алексей Дюмин помог осуществить мечту 17-летнего туляка, Фото: 34
Алексей Дюмин помог осуществить мечту 17-летнего туляка, Фото: 35
Алексей Дюмин помог осуществить мечту 17-летнего туляка, Фото: 36
Алексей Дюмин помог осуществить мечту 17-летнего туляка, Фото: 37
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 15:14 +9
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