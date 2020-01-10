Алексей Дюмин помог 17-летнему туляку осуществить мечту

Молодой человек побывал за штурвалом самолета Ан-2 и попробовал себя в роли пилота.

17-летний Даниил Моисеев с детства влюблен в небо и мечтал стать пилотом, но из-за болезни это, к сожалению, невозможно. Помог парню осуществить мечту губернатор Алексей Дюмин.

Уже не первый год в России по инициативе президента Владимира Путина была запущена акция «Ёлка желаний». Новогодние деревья расположили в Кремле и украсили открытками в форме шаров с записками о мечтах людей с ограниченными возможностями, детей-сирот, детей из многодетных семей, россиян, которые оказались в трудной жизненной ситуации, а также обычных детей и пожилых людей с тяжелыми заболеваниями. В декабре 2019 года перед заседанием Госсовета РФ губернатор Алексей Дюмин «снял» с ёлки сокровенные желания туляков.

К слову, глава региона уже исполнил желания двух маленьких туляков — 6-летняя Ульяна получила в подарок планшет, а 11-летнему Арсению подарили ноутбук.

Сегодня, 10 января, Даниил Моисеев приехал на аэродром Клоково вместе с папой, чтобы осуществить свое желание — почувствовать себя в роли пилота. Для этого в распоряжении парня на некоторое время оказался самолет Ан-2 Конструкторского бюро Антонова.

Даниил расположился на месте штурмана. Под чутким руководством профессионалов молодой человек поучаствовал в подготовке самолета к запуску, опробовании и остановке двигателя.

Довольный и счастливый Даниил сошел с самолета — пусть хоть и на короткий миг, но он смог прикоснуться к своей несбыточной мечте.

– Ощущения непередаваемые! Новогодний подарок получился классным, — прокомментировал это событие Даниил.

От имени губернатора молодому человеку вручили еще один презент — телефон.

Семья Моисеевых поблагодарила Алексея Дюмина за новогодние подарки.