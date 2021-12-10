новости
новости
Регистрация
Ряды тульских спасателей пополнили 49 пожарных
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Ряды тульских спасателей пополнили 49 пожарных

Новоиспеченным огнеборцам вручили личные пожарные каски.

В военно-патриотическом парке «Патриот» в ряды тульских огнеборцев приняли новых сотрудников, успешно завершивших первоначальное обучение по профессии пожарный.

Спасатели, прошедшие курс «молодого бойца», были посвящены в пожарные и торжественно поклялись служить на благо Родины по обеспечению безопасности граждан. Новоиспеченным огнеборцам вручили личные пожарные каски.

С вступлением в ряды пожарных сотрудников поздравил первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тульской области полковник Сергей Забаровский.

Также молодые пожарные услышали напутственные слова от заслуженного ветерана пожарной охраны Александра Позднякова и настоятеля Николо-Зарецкого храма протоиерея Виктора.

В ходе мероприятия двое сотрудников регионального спасательного ведомства были награждены медалями МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации», десять спасателей получили офицерские погоны в связи с присвоением первых и очередных специальных званий.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, по завершении церемонии всех присутствующих пригласили посетить новый Музей обороны города-героя Тулы.

Галерея
Ряды тульских спасателей пополнили 49 пожарных, Фото: 1
Ряды тульских спасателей пополнили 49 пожарных, Фото: 2
Ряды тульских спасателей пополнили 49 пожарных, Фото: 3
Ряды тульских спасателей пополнили 49 пожарных, Фото: 4
Ряды тульских спасателей пополнили 49 пожарных, Фото: 5
Ряды тульских спасателей пополнили 49 пожарных, Фото: 6
Ряды тульских спасателей пополнили 49 пожарных, Фото: 7
Ряды тульских спасателей пополнили 49 пожарных, Фото: 8
Ряды тульских спасателей пополнили 49 пожарных, Фото: 9
Ряды тульских спасателей пополнили 49 пожарных, Фото: 10
Ряды тульских спасателей пополнили 49 пожарных, Фото: 11
Ряды тульских спасателей пополнили 49 пожарных, Фото: 12
Ряды тульских спасателей пополнили 49 пожарных, Фото: 13
Ряды тульских спасателей пополнили 49 пожарных, Фото: 14
Ряды тульских спасателей пополнили 49 пожарных, Фото: 15
Ряды тульских спасателей пополнили 49 пожарных, Фото: 16
Ряды тульских спасателей пополнили 49 пожарных, Фото: 17
Ряды тульских спасателей пополнили 49 пожарных, Фото: 18
Ряды тульских спасателей пополнили 49 пожарных, Фото: 19
Ряды тульских спасателей пополнили 49 пожарных, Фото: 20
Ряды тульских спасателей пополнили 49 пожарных, Фото: 21
Ряды тульских спасателей пополнили 49 пожарных, Фото: 22
Ряды тульских спасателей пополнили 49 пожарных, Фото: 23
Ряды тульских спасателей пополнили 49 пожарных, Фото: 24
Ряды тульских спасателей пополнили 49 пожарных, Фото: 25
Ряды тульских спасателей пополнили 49 пожарных, Фото: 26
Ряды тульских спасателей пополнили 49 пожарных, Фото: 27
Ряды тульских спасателей пополнили 49 пожарных, Фото: 28
Ряды тульских спасателей пополнили 49 пожарных, Фото: 29
Ряды тульских спасателей пополнили 49 пожарных, Фото: 30
Ряды тульских спасателей пополнили 49 пожарных, Фото: 31
Ряды тульских спасателей пополнили 49 пожарных, Фото: 32
Ряды тульских спасателей пополнили 49 пожарных, Фото: 33
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 11:12 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
пожарныеогнеборцы

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области обнаружили труп подполковника Росгвардии без головы и рук
В Тульской области обнаружили труп подполковника Росгвардии без головы и рук
Умер председатель правления федерации парашютного спорта Тульской области
Умер председатель правления федерации парашютного спорта Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.