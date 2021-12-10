Ряды тульских спасателей пополнили 49 пожарных

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В военно-патриотическом парке «Патриот» в ряды тульских огнеборцев приняли новых сотрудников, успешно завершивших первоначальное обучение по профессии пожарный.

Спасатели, прошедшие курс «молодого бойца», были посвящены в пожарные и торжественно поклялись служить на благо Родины по обеспечению безопасности граждан. Новоиспеченным огнеборцам вручили личные пожарные каски.

С вступлением в ряды пожарных сотрудников поздравил первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тульской области полковник Сергей Забаровский.

Также молодые пожарные услышали напутственные слова от заслуженного ветерана пожарной охраны Александра Позднякова и настоятеля Николо-Зарецкого храма протоиерея Виктора.

В ходе мероприятия двое сотрудников регионального спасательного ведомства были награждены медалями МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации», десять спасателей получили офицерские погоны в связи с присвоением первых и очередных специальных званий.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, по завершении церемонии всех присутствующих пригласили посетить новый Музей обороны города-героя Тулы.