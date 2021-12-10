Статистика за сутки по ковиду: в Тульской области 236 случаев заболевания и 12 смертей

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 236 случаев коронавируса, 219 человек выздоровели, 12 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 70 374 жителей региона, 61 916 вылечились, 4008 умерли.

Ситуация с коронавирусом в российских регионах за сутки следующая: