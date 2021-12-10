Статистика за сутки по ковиду: в Тульской области 236 случаев заболевания и 12 смертей
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 236 случаев коронавируса, 219 человек выздоровели, 12 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 70 374 жителей региона, 61 916 вылечились, 4008 умерли.
Ситуация с коронавирусом в российских регионах за сутки следующая:
вчера, в 11:52, 42 1346 -6
вчера, в 09:35, 71 2215 -5
8 декабря, в 11:42, 46 1597 -2
7 декабря, в 11:42, 86 1587 -3
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