Медики Волгоградской скорой помощи прибыли в Тулу для обмена опытом с коллегами

Фото минздрава Тульской области.

Они изучили работу автоматизированной системы приема и распределения вызовов в Центре медицины катастроф.

Сотрудники службы скорой помощи из Волгограда посетили оперативно-диспетчерский отдел тульского регионального Центра медицины катастроф. Они изучили работу автоматизированной системы приема и распределения вызовов.

— Отправная точка — чек-лист диспетчера, который принимает вызов. Он включает список вопросов, которые позволяют собрать первичный анамнез еще до приезда бригады скорой помощи к пациенту. Чек-лист помогает диспетчеру определить категорию медицинской помощи — экстренную или неотложную. От качества собранной информации зависит скорость и правильность оказания медицинской помощи, — рассказал главный врач Центра медицины катастроф Сергей Мухин.

В ходе заполнения опросника автоматически подгружаются данные о пациенте из региональной информационной системы — хронические заболевания и перенесенные операции. Полученные данные диспетчер передает врачу или фельдшеру бригады. Это позволяет специалисту еще до приезда на вызов сориентироваться в ситуации и подготовиться к оказанию помощи.

Интеграция с региональной информационной системой обеспечивает оказание квалифицированной медицинской помощи и оперативную доступность медицинской документации.

— В структуре нашей службы скорой медицинской помощи — 25 станций в Туле и районах. Благодаря автоматизации приема и передачи вызовов мы ежедневно обрабатываем до 1500 вызовов. Несмотря на возросшую в связи с пандемией нагрузку, тульская скорая обеспечивает соблюдение нормативов доезда на экстренные вызовы: инфаркты, инсульты и ДТП, — сообщил Сергей Мухин.

Главный врач клинической станции скорой медицинской помощи Волгоградской области Олег Ярыгин поблагодарил Сергея Мухина за возможность обмена опытом.

В планах волгоградских медиков — внедрить ряд организационных решений по распределению и маршрутизации бригад скорой помощи, которые успешно работают в тульском Центре медицины катастроф.