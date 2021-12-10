В Тулу на открытие турнира по греко-римской борьбе приедут Олимпийские чемпионы Карелин и Хисамутдинов

С 10 по 12 декабря в спорткомплексе «Тула-Арена» пройдут Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе на призы Олимпийского чемпиона Шамиля Хисамутдинова. Об этом сообщает минспорта региона.



Оспаривать звание сильнейших будут более 260 спортсменов из 32 субъектов страны. Медали разыгрывают среди юношей 2005−2006 годов рождения. Соревнования стартуют 11 декабря в 10.00.



В торжественной церемонии открытия, которая состоится в 18.00, примут участие почетные гости, среди которых: трехкратный Олимпийский чемпион Александр Карелин, Герои Российской Федерации Владимир Шаманов и Алексей Романов, Олимпийский чемпион Шамиль Хисамутдинов.



Посетить мероприятие зрители могут при наличии QR-кода вакцинированного или переболевшего, также при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.



Пригласительный билет можно получить в кассе МСК «Тула-Арена» бесплатно с 9.30.