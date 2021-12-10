В Плавске заключённый ударил сокамерника ножом и увеличил себе срок

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Накинул ещё 4 с половиной года.

В Плавске 32-летний мужчина, отбывающий наказание в колонии, признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что в апреле обвиняемый несколько раз ссорился со своим соседом по камере. Мужчина сделал самодельный нож и, дождавшись, когда его обидчик уснёт, ударил его в живот.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы. По совокупности приговоров, путем частичного сложения наказаний, обвиняемому окончательно назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.