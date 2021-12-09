новости
новости
Регистрация
На трассе М-2 в Туле столкнулись самосвал и внедорожник

На трассе М-2 в Туле столкнулись самосвал и внедорожник

По предварительной информации, в результате ДТП пострадал один человек.

Днем 9 декабря на 183-м км автодороги М-2 «Крым» (неподалеку от поворота на Барсуки) произошло серьезное ДТП. Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, столкнулись внедорожник Volkswagen Touareg и самосвал МАЗ.
 
«В первой машине есть пострадавший, его зажало в салоне. На месте находятся сотрудники ГИБДД и МЧС. Из-за аварии начинает собираться пробка в направлении Москвы», — добавил очевидец.
 
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, по предварительной информации, причиной аварии стал выезд Volkswagen на полосу встречного движения.
 

 

Галерея
На трассе М-2 в Туле столкнулись самосвал и внедорожник, Фото: 1
На трассе М-2 в Туле столкнулись самосвал и внедорожник, Фото: 2
На трассе М-2 в Туле столкнулись самосвал и внедорожник, Фото: 3
На трассе М-2 в Туле столкнулись самосвал и внедорожник, Фото: 4
На трассе М-2 в Туле столкнулись самосвал и внедорожник, Фото: 5
показать все фотографии
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:31 +3
Другие статьи по темам
Событие
дтппроисшествияавтоавария
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле на пересечении улиц Болдина и Смидович установили светофор
В Туле на пересечении улиц Болдина и Смидович установили светофор
Ни в коем случае не дарите ей это...
Ни в коем случае не дарите ей это...
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.