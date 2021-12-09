На трассе М-2 в Туле столкнулись самосвал и внедорожник

По предварительной информации, в результате ДТП пострадал один человек.

Днем 9 декабря на 183-м км автодороги М-2 «Крым» (неподалеку от поворота на Барсуки) произошло серьезное ДТП. Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, столкнулись внедорожник Volkswagen Touareg и самосвал МАЗ.

«В первой машине есть пострадавший, его зажало в салоне. На месте находятся сотрудники ГИБДД и МЧС. Из-за аварии начинает собираться пробка в направлении Москвы», — добавил очевидец.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, по предварительной информации, причиной аварии стал выезд Volkswagen на полосу встречного движения.