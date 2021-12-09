Баскетболисты «Новомосковска» добыли волевую победу в матче с «Динамо-МГТУ»

Фото из архива Myslo.

8 декабря в Туле в рамках Суперлиги-2 сыграли БК «Новомосковск» и БК «Динамо-МГТУ» из Майкопа. Соперники сразу же вырвались вперед, лишь в концовке матча новомосковцам удалось добыть победу.

Новичок «Новомосковца» Станислав Сотников провел третий матч за команду и снова стал самым результативным: на его счету 27 очков, 8 подборов и 4 голевых. Об этом сообщает клубная пресс-служба.



Повторный матч состоится сегодня, 9 декабря, в 19.00 в спорткомплексе «Новое поколение».