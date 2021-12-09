Фото из архива Myslo.
Баскетболисты «Новомосковска» добыли волевую победу в матче с «Динамо-МГТУ»
Счет в игре – 101:96 (25:28, 22:22, 26:22, 28:24).
8 декабря в Туле в рамках Суперлиги-2 сыграли БК «Новомосковск» и БК «Динамо-МГТУ» из Майкопа. Соперники сразу же вырвались вперед, лишь в концовке матча новомосковцам удалось добыть победу.
Новичок «Новомосковца» Станислав Сотников провел третий матч за команду и снова стал самым результативным: на его счету 27 очков, 8 подборов и 4 голевых. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Повторный матч состоится сегодня, 9 декабря, в 19.00 в спорткомплексе «Новое поколение».
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