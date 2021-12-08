В Тульской области смертность за ноябрь превысила рождаемость в четыре раза

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Комитет по делам записи актов гражданского состояния и обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области обнародовал статистические данные за прошлый месяц.

Из публикации следует, что в ноябре 2021 года в нашем регионе зарегистрировали 3301 смерть и 830 рождений — разница почти в четыре раза. Причем, если сравнивать эти цифры с октябрем, то радоваться тоже нечему: 2707 смертей против 877 рождений.