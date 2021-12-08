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В Тульской области смертность за ноябрь превысила рождаемость в четыре раза
Изображение Tumisu с сайта Pixabay

В Тульской области смертность за ноябрь превысила рождаемость в четыре раза

Такова пугающая статистика органов ЗАГС.

Комитет по делам записи актов гражданского состояния и обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области обнародовал статистические данные за прошлый месяц.
 
Из публикации следует, что в ноябре 2021 года в нашем регионе зарегистрировали 3301 смерть и 830 рождений — разница почти в четыре раза. Причем, если сравнивать эти цифры с октябрем, то радоваться тоже нечему: 2707 смертей против 877 рождений.
 
 

Для сравнения: в октябре 2020 года родилось 884 человека, умерли 2364, а в ноябре 2020-го зарегистрировано 906 рождений и 2579 смертей.

 

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:30 +2
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