Изображение Tumisu с сайта Pixabay
В Тульской области смертность за ноябрь превысила рождаемость в четыре раза
Такова пугающая статистика органов ЗАГС.
Комитет по делам записи актов гражданского состояния и обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области обнародовал статистические данные за прошлый месяц.
Из публикации следует, что в ноябре 2021 года в нашем регионе зарегистрировали 3301 смерть и 830 рождений — разница почти в четыре раза. Причем, если сравнивать эти цифры с октябрем, то радоваться тоже нечему: 2707 смертей против 877 рождений.
Для сравнения: в октябре 2020 года родилось 884 человека, умерли 2364, а в ноябре 2020-го зарегистрировано 906 рождений и 2579 смертей.
Другие статьи по темам
Событие