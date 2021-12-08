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Житель Тульской области торговал наркотиками и хранил дома оружие

Житель Тульской области торговал наркотиками и хранил дома оружие

За эти преступления он лишился свободы.

В Щекинском районе 46-летний мужчина признан виновным в незаконном сбыте наркотиков, хранении психотропных веществ и оружия, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Судом установлено, что в ноябре прошлого года и январе года нынешнего обвиняемый продал знакомым около 90 граммов тяжелых наркотиков. Кроме этого, дома у него нашли 275 граммов марихуаны, МДМА и амфетамин, которые он хранил для личного пользования. Также в его доме обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы.

 

 
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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 14:03 0
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