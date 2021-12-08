Житель Тульской области торговал наркотиками и хранил дома оружие

В Щекинском районе 46-летний мужчина признан виновным в незаконном сбыте наркотиков, хранении психотропных веществ и оружия, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Судом установлено, что в ноябре прошлого года и январе года нынешнего обвиняемый продал знакомым около 90 граммов тяжелых наркотиков. Кроме этого, дома у него нашли 275 граммов марихуаны, МДМА и амфетамин, которые он хранил для личного пользования. Также в его доме обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы.