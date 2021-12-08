новости
новости
Регистрация
Натертые штанами плиты и погост под окнами: во что превратились старейшие кладбища Алексина
Использовать могильные плиты Троицкого кладбища в качестве сидячих мест во время встреч за горячительным – у многих это вызывает шок

Натертые штанами плиты и погост под окнами: во что превратились старейшие кладбища Алексина

В редакцию Myslo обратились неравнодушные жители, которые обеспокоены состоянием местных закрытых кладбищ. Для них это – оскорбление истории.

Кладбище, где бы оно ни находилось, в черте населенного пункта или за его пределами, — неоднозначная территория. Кладбище — финал любой человеческой жизни. Это про прошлое, сотканное из миллионов окончившихся судеб — великих, ставших важными узлами узора, и незначительных, служивших обычными петлями полотна. С другой стороны, любой погост — это зачастую, если можно так выразиться, своего рода фильтр истории, который оставляет в итоге только то, о чем помнят люди.

Натертые штанами надгробные плиты

Яркий тому пример — Троицкое кладбище в Алексине. Это старейший и ныне уже недействующий погост города, расположенный в микрорайоне Бор. Надгробия датированы XVIII—XX веками, среди них есть и могила купца Федора Маслова; он и его супруга — единственные, вошедшие в первую гильдию и заслужившие звание почетных граждан. В 1795 году Масловы построили под Алексином на речке Свинке полотняно-парусную фабрику.

Городская усадьба купцов Масловых является наиболее интересным и ценным памятником гражданской архитектуры Алексина. В настоящее время в ней расположен Алексинский художественно-краеведческий музей и Алексинский районный Дом культуры. Оба здания усадьбы являются памятниками и включены в Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального значения. Однако могилу столь важного в канве истории Алексина человека и членов его семьи даже и не найдешь сразу — она всего лишь одна из десятков того времени. Надгробия, украшенные уникальной резьбой по камню, сдвинуты и теперь просто расположены в хаотичном порядке.

Согласно официальным данным, само кладбище не имеет исторической ценности. При этом именно тут, помимо последнего пристанища Маслова, нашли упокоение солдаты, погибшие в Первой мировой войне. И это, к слову, единственное в Тульской области известное место, где покоятся герои тех сражений. Недалеко от них погребены тела алексинцев, павших в годы Великой Отечественной войны.

Троицкое кладбище расположено в городской черте. С двух сторон его окружают жилые дома частного сектора, а с третьей проходит автомобильная дорога. Для коренных алексинцев — это привычный пейзаж. Для местной молодежи погост, скрытый от посторонних глаз и забытый властями, — отличное место для распития спиртного. Даже место есть уже натоптанное, в месте встречи надгробные плиты и памятники не покрыты мхом — их регулярно протирают штанами.

После посиделок остаются горы бутылок и прочего мусора. Местные активисты стараются поддерживать порядок, но сил не хватает. Да и новый мусор быстро оказывается на прежних местах.

Рассказывает алексинец Иван Жушман, общественный деятель, журналист:

Иван Жушман

— Мы пытались привлечь к проблеме местные власти. Но нас никто не слушает. Все обращения заканчиваются тем, что нам напоминают: кладбище не имеет исторической ценности. Только неясно, почему отсутствие его в реестре культурного наследия превращает место скорби в городскую помойку и место для сбора всякого сброда, который не гнушается пить и веселиться на могилах.

Галерея
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 1
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 2
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 3
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 4
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 5
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 6
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 7
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 8
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 9
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 10
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 11
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 12
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 13
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 14
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 15
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 16
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 17
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 18
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 19
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 20
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 21
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 22
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 23
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 24
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 25
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 26
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 27
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 28
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 29
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 30
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 31
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 32
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 33
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 34
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 35
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 36
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 37
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 38
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 39
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 40
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 41
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 42
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 43
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 44
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 45
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 46
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 47
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 48
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 49
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 50
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 51
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 52
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 53
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 54
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 55
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 56
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 57
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 58
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 59
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 60
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 61
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 62
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 63
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 64
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 65
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 66
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 67
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 68
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 69
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 70
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 71
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 72
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 73
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 74
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 75
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 76
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 77
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 78
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 79
Кладбища Алексина зарастают мусором и деревьями, Фото: 80
показать все фотографии

А из нашего окна могильная плита видна

Еще одно кладбище, которое вызывает много вопросов, находится в микрорайоне Соцгород. Оно расположилось аккурат в центре жилого квартала, состоящего из пятиэтажек.

Дом, детская площадка, бетонный забор… За ним — кладбище, заросшее деревьями и мусором.

О чем думали застройщики, возводя тут дома, история умалчивает. Вид из окон — на грани фола. Не позавидуешь. Особенно в депрессивный осенне-зимний период, когда пышная листва деревьев и кустарников, которыми густо заросло кладбище, опадает, открывая на всеобщее обозрение ржавые кресты и искореженные поваленными стволами ограды.

На этом контрасте режут глаза милые мультяшные картинки, которыми украшен бетонный забор кладбища. Конечно, их нарисовали не просто ради красоты — на небольшом кусочке придомовой территории рядом с домами расположилась детская площадка. Вот так детишки и гуляют, веселятся около забора кладбища.

Упавшие и перекрещенные стволы и ветки деревьев заменили кресты почти по всему кладбищу в Соцгороде.

— Это кладбище в 90-е было любимым местом для разборок, которые происходили между районами. Причины для конфликтов тогда находились быстро, и если «на стрелку» — то сюда съезжались, — рассказывает Иван Жушман. — Сейчас тут никто, конечно, не собирается. Но и власти забыли, что даже за недействующим кладбищем нужен уход. Пусть даже тут нет могил знаменитых алексинцев. Но такое отношение к памяти простых жителей недопустимо. Кладбище превратилось в непролазный лес, через который не проберешься к могилам родственников.

В следующем году обязательно

В управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации Алексина Myslo сообщили, что о проблеме этих кладбищ знают.

— С Троицкого недавно вывозился мусор. Но из-за того, что люди выносят туда мусор, кладбище быстро превращается в помойку. В связи с этим на будущий год запланирована установка стены вокруг кладбища, чтобы исключить возможность нахождения на территории посторонних. Также будет произведена уборка и благоустройство территории, — рассказал собеседник издания.

В начале ноября в Алексин на Троицкое кладбище выезжала комиссия, в составе которой были специалисты Тульского Историко-Архитектурного Музея (ТИАМ) во главе с главным экспертом в области некрополистики, первым директором муниципального музея «Тульский Некрополь» Ириной Ковшарь. Их целью было провести художественную экспертизу надгробий. Теперь жители надеются, что визит столь высокой комиссии станет решающим шагом в деле присвоения Троицкому кладбищу статуса объекта культурного наследия и началом «возрождения» древней святыни Алексина.

Что касается погоста в Соцгороде, то его тоже в следующем году ждет генеральная уборка и прореживание деревьев. Об уборке его из жилого сектора и перезахоронении останков речи пока не ведется, но приведение территории в порядок — это уже хорошо.

Галерея
Натертые штанами плиты и погост под окнами: во что превратились старейшие кладбища Алексина, Фото: 1
Натертые штанами плиты и погост под окнами: во что превратились старейшие кладбища Алексина, Фото: 2
Натертые штанами плиты и погост под окнами: во что превратились старейшие кладбища Алексина, Фото: 3
Натертые штанами плиты и погост под окнами: во что превратились старейшие кладбища Алексина, Фото: 4
Натертые штанами плиты и погост под окнами: во что превратились старейшие кладбища Алексина, Фото: 5
Натертые штанами плиты и погост под окнами: во что превратились старейшие кладбища Алексина, Фото: 6
Натертые штанами плиты и погост под окнами: во что превратились старейшие кладбища Алексина, Фото: 7
Натертые штанами плиты и погост под окнами: во что превратились старейшие кладбища Алексина, Фото: 8
Натертые штанами плиты и погост под окнами: во что превратились старейшие кладбища Алексина, Фото: 9
Натертые штанами плиты и погост под окнами: во что превратились старейшие кладбища Алексина, Фото: 10
Натертые штанами плиты и погост под окнами: во что превратились старейшие кладбища Алексина, Фото: 11
Натертые штанами плиты и погост под окнами: во что превратились старейшие кладбища Алексина, Фото: 12
Натертые штанами плиты и погост под окнами: во что превратились старейшие кладбища Алексина, Фото: 13
Натертые штанами плиты и погост под окнами: во что превратились старейшие кладбища Алексина, Фото: 14
Натертые штанами плиты и погост под окнами: во что превратились старейшие кладбища Алексина, Фото: 15
Натертые штанами плиты и погост под окнами: во что превратились старейшие кладбища Алексина, Фото: 16
Натертые штанами плиты и погост под окнами: во что превратились старейшие кладбища Алексина, Фото: 17
Натертые штанами плиты и погост под окнами: во что превратились старейшие кладбища Алексина, Фото: 18
Натертые штанами плиты и погост под окнами: во что превратились старейшие кладбища Алексина, Фото: 19
Натертые штанами плиты и погост под окнами: во что превратились старейшие кладбища Алексина, Фото: 20
Натертые штанами плиты и погост под окнами: во что превратились старейшие кладбища Алексина, Фото: 21
Натертые штанами плиты и погост под окнами: во что превратились старейшие кладбища Алексина, Фото: 22
Натертые штанами плиты и погост под окнами: во что превратились старейшие кладбища Алексина, Фото: 23
Натертые штанами плиты и погост под окнами: во что превратились старейшие кладбища Алексина, Фото: 24
Натертые штанами плиты и погост под окнами: во что превратились старейшие кладбища Алексина, Фото: 25
Натертые штанами плиты и погост под окнами: во что превратились старейшие кладбища Алексина, Фото: 26
Натертые штанами плиты и погост под окнами: во что превратились старейшие кладбища Алексина, Фото: 27
Натертые штанами плиты и погост под окнами: во что превратились старейшие кладбища Алексина, Фото: 28
Натертые штанами плиты и погост под окнами: во что превратились старейшие кладбища Алексина, Фото: 29
Натертые штанами плиты и погост под окнами: во что превратились старейшие кладбища Алексина, Фото: 30
Натертые штанами плиты и погост под окнами: во что превратились старейшие кладбища Алексина, Фото: 31
Натертые штанами плиты и погост под окнами: во что превратились старейшие кладбища Алексина, Фото: 32
Натертые штанами плиты и погост под окнами: во что превратились старейшие кладбища Алексина, Фото: 33
Натертые штанами плиты и погост под окнами: во что превратились старейшие кладбища Алексина, Фото: 34
Натертые штанами плиты и погост под окнами: во что превратились старейшие кладбища Алексина, Фото: 35
показать все фотографии
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 13:05 +2
Другие статьи по темам
Событие
проблемы
Люди
Иван Жушман
Место
ТулаАлексин

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области смертность за ноябрь превысила рождаемость в четыре раза
В Тульской области смертность за ноябрь превысила рождаемость в четыре раза
Названы кандидаты на пост ректора ТулГУ
Названы кандидаты на пост ректора ТулГУ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.