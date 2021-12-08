Натертые штанами плиты и погост под окнами: во что превратились старейшие кладбища Алексина

Использовать могильные плиты Троицкого кладбища в качестве сидячих мест во время встреч за горячительным – у многих это вызывает шок

Кладбище, где бы оно ни находилось, в черте населенного пункта или за его пределами, — неоднозначная территория. Кладбище — финал любой человеческой жизни. Это про прошлое, сотканное из миллионов окончившихся судеб — великих, ставших важными узлами узора, и незначительных, служивших обычными петлями полотна. С другой стороны, любой погост — это зачастую, если можно так выразиться, своего рода фильтр истории, который оставляет в итоге только то, о чем помнят люди.

Натертые штанами надгробные плиты

Яркий тому пример — Троицкое кладбище в Алексине. Это старейший и ныне уже недействующий погост города, расположенный в микрорайоне Бор. Надгробия датированы XVIII—XX в еками, среди них есть и могила купца Федора Маслова; он и его супруга — единственные, вошедшие в первую гильдию и заслужившие звание почетных граждан. В 1795 году Масловы построили под Алексином на речке Свинке полотняно-парусную фабрику.

Городская усадьба купцов Масловых является наиболее интересным и ценным памятником гражданской архитектуры Алексина. В настоящее время в ней расположен Алексинский художественно-краеведческий музей и Алексинский районный Дом культуры. Оба здания усадьбы являются памятниками и включены в Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального значения. Однако могилу столь важного в канве истории Алексина человека и членов его семьи даже и не найдешь сразу — она всего лишь одна из десятков того времени. Надгробия, украшенные уникальной резьбой по камню, сдвинуты и теперь просто расположены в хаотичном порядке.

Согласно официальным данным, само кладбище не имеет исторической ценности. При этом именно тут, помимо последнего пристанища Маслова, нашли упокоение солдаты, погибшие в Первой мировой войне. И это, к слову, единственное в Тульской области известное место, где покоятся герои тех сражений. Недалеко от них погребены тела алексинцев, павших в годы Великой Отечественной войны.

Троицкое кладбище расположено в городской черте. С двух сторон его окружают жилые дома частного сектора, а с третьей проходит автомобильная дорога. Для коренных алексинцев — это привычный пейзаж. Для местной молодежи погост, скрытый от посторонних глаз и забытый властями, — отличное место для распития спиртного. Даже место есть уже натоптанное, в месте встречи надгробные плиты и памятники не покрыты мхом — их регулярно протирают штанами.

После посиделок остаются горы бутылок и прочего мусора. Местные активисты стараются поддерживать порядок, но сил не хватает. Да и новый мусор быстро оказывается на прежних местах.

Рассказывает алексинец Иван Жушман, общественный деятель, журналист:

Иван Жушман — Мы пытались привлечь к проблеме местные власти. Но нас никто не слушает. Все обращения заканчиваются тем, что нам напоминают: кладбище не имеет исторической ценности. Только неясно, почему отсутствие его в реестре культурного наследия превращает место скорби в городскую помойку и место для сбора всякого сброда, который не гнушается пить и веселиться на могилах.

А из нашего окна могильная плита видна

Еще одно кладбище, которое вызывает много вопросов, находится в микрорайоне Соцгород. Оно расположилось аккурат в центре жилого квартала, состоящего из пятиэтажек.

Дом, детская площадка, бетонный забор… За ним — кладбище, заросшее деревьями и мусором.

О чем думали застройщики, возводя тут дома, история умалчивает. Вид из окон — на грани фола. Не позавидуешь. Особенно в депрессивный осенне-зимний период, когда пышная листва деревьев и кустарников, которыми густо заросло кладбище, опадает, открывая на всеобщее обозрение ржавые кресты и искореженные поваленными стволами ограды.

На этом контрасте режут глаза милые мультяшные картинки, которыми украшен бетонный забор кладбища. Конечно, их нарисовали не просто ради красоты — на небольшом кусочке придомовой территории рядом с домами расположилась детская площадка. Вот так детишки и гуляют, веселятся около забора кладбища.

Упавшие и перекрещенные стволы и ветки деревьев заменили кресты почти по всему кладбищу в Соцгороде.

— Это кладбище в 90-е было любимым местом для разборок, которые происходили между районами. Причины для конфликтов тогда находились быстро, и если «на стрелку» — то сюда съезжались, — рассказывает Иван Жушман. — Сейчас тут никто, конечно, не собирается. Но и власти забыли, что даже за недействующим кладбищем нужен уход. Пусть даже тут нет могил знаменитых алексинцев. Но такое отношение к памяти простых жителей недопустимо. Кладбище превратилось в непролазный лес, через который не проберешься к могилам родственников.

В следующем году обязательно

В управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации Алексина Myslo сообщили, что о проблеме этих кладбищ знают.

— С Троицкого недавно вывозился мусор. Но из-за того, что люди выносят туда мусор, кладбище быстро превращается в помойку. В связи с этим на будущий год запланирована установка стены вокруг кладбища, чтобы исключить возможность нахождения на территории посторонних. Также будет произведена уборка и благоустройство территории, — рассказал собеседник издания.

В начале ноября в Алексин на Троицкое кладбище выезжала комиссия, в составе которой были специалисты Тульского Историко-Архитектурного Музея (ТИАМ) во главе с главным экспертом в области некрополистики, первым директором муниципального музея «Тульский Некрополь» Ириной Ковшарь. Их целью было провести художественную экспертизу надгробий. Теперь жители надеются, что визит столь высокой комиссии станет решающим шагом в деле присвоения Троицкому кладбищу статуса объекта культурного наследия и началом «возрождения» древней святыни Алексина.

Что касается погоста в Соцгороде, то его тоже в следующем году ждет генеральная уборка и прореживание деревьев. Об уборке его из жилого сектора и перезахоронении останков речи пока не ведется, но приведение территории в порядок — это уже хорошо.