«Отстаньте от уток!»: орнитологи предупредили сердобольных туляков

С наступлением морозов жители пытаются спасти диких уток с замерзших водоемов. А нужна ли помощь птицам?

В редакцию Myslo обратился житель Зеленстроя Евгений. Он обеспокоен судьбой уток, которые обитают на Платоновском пруду.

— Когда водоем замерзнет, птицы оголодают и погибнут! Давайте подкармливать уток пшеном и другими яствами (но не хлебом), — написал наш читатель.

А действительно ли нужна помощь уткам и в каких случаях? Разъясняют специалисты московского Центра реабилитации диких птиц «Воронье гнездо».

— Друзья, очень хочется сказать о наболевшем. Отстаньте от уток, пожалуйста! С наступлением холодов традиционно возрастает количество обращений от сострадающих граждан, уверенных, что без их непосредственного участия погибнет едва ли не вся популяция водоплавающих в городе. Не погибнет, честно. А лебедь, уверяю вас, доберется до места зимовки, даже если он остался один. Здоровый лебедь — абсолютно самостоятельная биологическая единица, способная передвигаться по воздуху без моральной поддержки собратьев, — пишут орнитологи.

В каких случаях птице нужна помощь?

Птица ранена. Если вы видите следы крови, неестественное положение крыльев, травмы клюва или торчащий из него рыболовный крючок. Таких птиц нужно ловить, они погибнут без помощи человека.

Если вы видите следы крови, неестественное положение крыльев, травмы клюва или торчащий из него рыболовный крючок. Таких птиц нужно ловить, они погибнут без помощи человека. Птица домашняя. Иногда на диких водоемах оказываются выпущенные кем-то домашние утки. Многие из них даже не могут летать — у кого-то подрезаны маховые перья, кому-то просто не позволяет масса. В идеале таких птиц нужно отлавливать и пристраивать на частное подворье.

Иногда на диких водоемах оказываются выпущенные кем-то домашние утки. Многие из них даже не могут летать — у кого-то подрезаны маховые перья, кому-то просто не позволяет масса. В идеале таких птиц нужно отлавливать и пристраивать на частное подворье. Птица вмерзла в лед. Да, бывают такие оригиналы. Иногда они даже не травмированные, просто не очень умные. Освободиться сама из ледяного капкана такая птица скорее всего не сможет.

Если речь идет о здоровой дикой утке, спасать ее не нужно.