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«Отстаньте от уток!»: орнитологи предупредили сердобольных туляков

«Отстаньте от уток!»: орнитологи предупредили сердобольных туляков

С наступлением морозов жители пытаются спасти диких уток с замерзших водоемов. А нужна ли помощь птицам?

В редакцию Myslo обратился житель Зеленстроя Евгений. Он обеспокоен судьбой уток, которые обитают на Платоновском пруду.

— Когда водоем замерзнет, птицы оголодают и погибнут! Давайте подкармливать уток пшеном и другими яствами (но не хлебом), — написал наш читатель.

А действительно ли нужна помощь уткам и в каких случаях? Разъясняют специалисты московского Центра реабилитации диких птиц «Воронье гнездо».

— Друзья, очень хочется сказать о наболевшем. Отстаньте от уток, пожалуйста! С наступлением холодов традиционно возрастает количество обращений от сострадающих граждан, уверенных, что без их непосредственного участия погибнет едва ли не вся популяция водоплавающих в городе. Не погибнет, честно. А лебедь, уверяю вас, доберется до места зимовки, даже если он остался один. Здоровый лебедь — абсолютно самостоятельная биологическая единица, способная передвигаться по воздуху без моральной поддержки собратьев, — пишут орнитологи.

В каких случаях птице нужна помощь?

  • Птица ранена. Если вы видите следы крови, неестественное положение крыльев, травмы клюва или торчащий из него рыболовный крючок. Таких птиц нужно ловить, они погибнут без помощи человека.
  • Птица домашняя. Иногда на диких водоемах оказываются выпущенные кем-то домашние утки. Многие из них даже не могут летать — у кого-то подрезаны маховые перья, кому-то просто не позволяет масса. В идеале таких птиц нужно отлавливать и пристраивать на частное подворье.
  • Птица вмерзла в лед. Да, бывают такие оригиналы. Иногда они даже не травмированные, просто не очень умные. Освободиться сама из ледяного капкана такая птица скорее всего не сможет.

Если речь идет о здоровой дикой утке, спасать ее не нужно.

Не кормите уток с наступлением осени. Любая подкормка дает птицам надежду на сытую зиму и задерживает их на пути миграции.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:10 +12
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