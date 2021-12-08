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Тульские судебные приставы проведут антикоррупционную горячую линию
Фото из архива MySlo

Тульские судебные приставы проведут антикоррупционную горячую линию

Все жители региона смогут сообщить сотрудникам ведомства о нарушении своих законных прав.

В четверг, 9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией в УФССП России по Тульской области состоится тематическая горячая линия. Она проводится для защиты прав жителей региона и профилактики нарушений действующего законодательства со стороны должностных лиц ведомства.

С 11.00 до 12.00 и с 15.00 до 16.00. все желающие смогут по телефону: 35-44-55 сообщить о фактах нарушения законных прав граждан и организаций по вопросам, входящим в компетенцию ФССП России. Конфиденциальность гарантируется.

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Автор: Леонид Почекин
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 19:42 0
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