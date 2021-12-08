На смену снегопадам в Центральную Россию придут сильные морозы

В Центральной России начнут усиливаться морозы. На пик арктическое вторжение выйдет в пятницу-субботу. По прогнозам синоптиков погодного центра «Фобос», под утро столбики термометров в регионе опустятся до −15…−20°C.

В Тульской области также будет морозно. Дневная температура будет держаться в районе -8 градусов, а по ночам похолодает до -16. Синоптики говорят, что такие значения характерны для климата январского Мурманска.

Возвращаться к норме показания термометров станут только в самом конце недели.