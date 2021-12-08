В ДТП с автобусом в Тульской области пострадали пять человек

Фото: ГУ МЧС России по ТО

В ночь на 8 декабря в Одоевском районе произошло ДТП с автобусом. По данным региональной Госавтоинспекции, автоавария на 53-м километре автодороги «Голодское — Суворов — Одоев» (неподалеку от села Апухтино) случилась в 3.40.

Предполагается, что 51-летний водитель автобуса Volgabus не справился с управлением, из-за чего транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось. На данный момент известно, что пострадали водитель и четверо пассажиров, им оказывали медицинскую помощь.

«Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекались 5 человек личного состава и 2 единицы техники», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.