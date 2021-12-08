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Какие дома Тулы будут обесточены 9 декабря

Какие дома Тулы будут обесточены 9 декабря

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9.00 до 16.00 будет отключена электроэнергия по следующим адресам:

  • ул. Шухова, 28,
  • ул. Кутузова, 8 (офис), 16, 16-а,
  • ул. Степанова, 29-а,
  • ул. Чапаева, 34-а,
  • ул. Плеханова, 48-а, 92,
  • ул. Марата, 162-а,
  • ул. Каракозова, 77-а,
  • ул. Кирова, 135,
  • ул. Н. Островского, 1-23 (нечётн.), 12-22 (чётн.),
  • п. Октябрьский: 13-й пр-д, 1-а, 1-б,
  • 12-й пр-д, 20-46,
  • ул. Речная, 18-70 (чётн.), 17-67 (нечётн.),
  • ул. Карпова, 18-26 (чётн.), 21-31 (нечётн.),
  • Скуратово: ул. Киреевская, 4 (СНТ «УВД-4»),
  • 6 (СНТ «Тулгоржилуправление»),
  • ул. Киреевская, (ГРС),
  • Щёкинское шоссе, 114 (СНТ «Металлург-1»).
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:53 +1
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