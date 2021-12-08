Какие дома Тулы будут обесточены 9 декабря
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9.00 до 16.00 будет отключена электроэнергия по следующим адресам:
- ул. Шухова, 28,
- ул. Кутузова, 8 (офис), 16, 16-а,
- ул. Степанова, 29-а,
- ул. Чапаева, 34-а,
- ул. Плеханова, 48-а, 92,
- ул. Марата, 162-а,
- ул. Каракозова, 77-а,
- ул. Кирова, 135,
- ул. Н. Островского, 1-23 (нечётн.), 12-22 (чётн.),
- п. Октябрьский: 13-й пр-д, 1-а, 1-б,
- 12-й пр-д, 20-46,
- ул. Речная, 18-70 (чётн.), 17-67 (нечётн.),
- ул. Карпова, 18-26 (чётн.), 21-31 (нечётн.),
- Скуратово: ул. Киреевская, 4 (СНТ «УВД-4»),
- 6 (СНТ «Тулгоржилуправление»),
- ул. Киреевская, (ГРС),
- Щёкинское шоссе, 114 (СНТ «Металлург-1»).
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