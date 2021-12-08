В Туле втрое вырос спрос на покупку торговых площадей

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Рынок торговой недвижимости ещё не вышел из кризиса, однако интерес российских предпринимателей к покупке торговых помещений растёт – с января он увеличился на 8%, а средняя площадь выставленных на продажу объектов выросла на 9%.

Спрос на торговые площади восстанавливается: к началу декабря текущего года интерес к покупке торговых помещений в России на Авито Недвижимости повысился на 8%. Спрос на аренду торговых площадей вырос на 1% и 6% соответственно.

Среди крупных российских городов больше всего увеличилась покупательская активность в Туле – с начала года она выросла в три раза. Средняя стоимость торговых помещений в сегменте купли-продажи в Туле составляет 62500 рублей за квадратный метр.

Аренда одного квадрата обойдется в среднем в 900 рублей. Средняя площадь торговых объектов, выставленных на продажу – 80 квадратных метров, помещений, сдаваемых в аренду, – 62 кв. м.