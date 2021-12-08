новости
новости
Регистрация
В Туле втрое вырос спрос на покупку торговых площадей
Фото из архива MySlo

В Туле втрое вырос спрос на покупку торговых площадей

Об этом сообщают эксперты компании «Авито. Недвижимость».

Рынок торговой недвижимости ещё не вышел из кризиса, однако интерес российских предпринимателей к покупке торговых помещений растёт – с января он увеличился на 8%, а средняя площадь выставленных на продажу объектов выросла на 9%.

Спрос на торговые площади восстанавливается: к началу декабря текущего года интерес к покупке торговых помещений в России на Авито Недвижимости повысился на 8%. Спрос на аренду торговых площадей вырос на 1% и 6% соответственно.

Среди крупных российских городов больше всего увеличилась покупательская активность в Туле – с начала года она выросла в три раза. Средняя стоимость торговых помещений в сегменте купли-продажи в Туле составляет 62500 рублей за квадратный метр.

Аренда одного квадрата обойдется в среднем в 900 рублей. Средняя площадь торговых объектов, выставленных на продажу – 80 квадратных метров, помещений, сдаваемых в аренду, – 62 кв. м.

 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
вчера, в 22:27 0
Другие статьи по темам
Событие
Авито Недвижимостьторговые площадипокупка и продажа недвижимостистатистика
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Какие дома Тулы будут обесточены 9 декабря
Какие дома Тулы будут обесточены 9 декабря
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.