Ночевал на улице и питался, чем придётся: как волонтёры 4 дня искали в Ефремове пропавшего пенсионера

Фото: vk.com/poisk_71

Заявка о пропаже 65-летнего Вячеслава Петухова поступила в отряд «Поиск 71» вечером 1 декабря. Мужчина является инвалидом детства и не разговаривает. За несколько дней до этого Вячеслава Ивановича уже находили в с. Архангельском Каменского района.

Затем он попал в Ефремовскую районную больницу имени А. И. Козлова , и самовольно ушёл оттуда. На следующий день пользователи соцсетей сообщили, что видели похожего мужчину, который шел в сторону населённого пункта Большие Плоты.

Поисковики сразу же отправились в поселок, опрашивали местных жителей, расклеивали ориентировки и расспрашивали водителей на трассе. Сотрудник местной АЗС рассказал, что 29 ноября видел пропавшего — он шёл в сторону Тулы.

В тот же день поступила информация о том, что Вячеслав Петухов был замечен на ул. Ленина в Ефремове. Поисковики выдвинулись туда, но след оказался ложным: как позже выяснилось, местные жители приняли за Вячеслава Петухова совершенно постороннего человека.

В конце третьего дня поисков под одним из постов в соцсетях появился комментарий: Вячеслава Петухова видели 1 декабря идущим в сторону поселка Моховое. Следующим утром четверо поисковиков выдвинулись на место — развешивать ориентировки и опрашивать местное население.

Им удалось пообщаться с рабочими, которые трудятся в поле рядом с селом Павлов Хутор. Они рассказали, что видели Вячеслава Ивановича 28 ноября рядом с придорожным кафе в Больших Плотах. С этого момента волонтёры поняли, что район поиска выбран верно.

Двигаясь по навигатору в с. Писарево, экипаж поисковиков попутно заехал в д. Марьинку. Волонтеры развесили ориентировки и опросили местного жителя. Тот рассказал, что ни разу не видел изображенного на ориентировке мужчину.

Искатели уже садились в машину, чтобы ехать дальше, как вдруг их собеседник крикнул: «А это не он там идёт?!». В стороне, из перелеска вышел мужчина в сырой, потрёпанной форменной куртке МЧС России — это был Вячеслав Иванович Петухов, уставший и замерзший. Его нашли спустя почти 4 дня после подачи заявки.

С момента ухода из дома мужчина, будучи дезориентированным, прошёл несколько десятков километров, ночевал на улице и питался тем, что найдёт. Его, голодного и растерянного, посадили в машину, укутали в плед, напоили горячим чаем. К счастью, четырёхдневные скитания почти не отразились на его здоровье — в тот же вечер Вячеслав Иванович был доставлен домой, к родным и близким.