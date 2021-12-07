В Белёве осужденный открыл в ИЦ № 1 секцию пауэрлифтинга и взял бронзу на соревнованиях

Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

Ранее житель Санкт-Петербурга активно занимался силовыми видами спорта и решил не бросать полезную привычку, даже отбывая уголовное наказание.

В белевском исправительном центре № 1 отбывают наказание лица, приговоренные к исправительным работам. В свободное от работы время они могут заниматься спортом — администрация учреждения стремится создать для этого необходимые условия.

Для занятий силовыми видами спорта в исправительном центре есть спортивная площадка со снарядами. С разрешения администрации осужденные посещают спортивные клубы, секции, бассейн.

Житель Санкт-Петербурга Алексей Каминский до судимости активно занимался силовыми видами спорта и организовал в учреждении секцию пауэрлифтинга. Регулярные тренировки дали хорошие результаты. На чемпионате и первенстве Тульской области по пауэрлифтингу Алексей занял 3 место в категории до 105 кг и перевыполнил первый взрослый разряд.

Его товарищ по секции Владимир Гордеев в весовой категории до 93 кг занял 4 место, выполнив норматив кандидата в мастера спорта. Оба спортсмена планируют и дальше участвовать в соревнованиях в составе сборной Тульской области.