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Внимание, розыск: в Ефремове пропал немой пациент местной больницы

Внимание, розыск: в Ефремове пропал немой пациент местной больницы

Уроженец Орловской области Вячеслав Петухов нуждается в медицинской помощи.

Волонтёры отряда «Поиск 71» просят жителей региона оказать содействие в поисках 65-летнего Вячеслава Ивановича Петухова.

Мужчина проживает в Орловской области. 26 ноября он приехал по делам в Каменский район Тульской области, откуда с признаками дезориентации был доставлен в больницу города Ефремов.

В тот же день он покинул медучреждение и ушёл в неизвестном направлении. Мужчина нуждается в медицинской помощи! Одет в старую форму МЧС России.

Видели пропавшего? Звоните по телефонам: 8 (902)900−26−16, 02 или 112.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:01 0
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Место
Тульская областьЕфремовский район
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