Внимание, розыск: в Ефремове пропал немой пациент местной больницы
Уроженец Орловской области Вячеслав Петухов нуждается в медицинской помощи.
Волонтёры отряда «Поиск 71» просят жителей региона оказать содействие в поисках 65-летнего Вячеслава Ивановича Петухова.
Мужчина проживает в Орловской области. 26 ноября он приехал по делам в Каменский район Тульской области, откуда с признаками дезориентации был доставлен в больницу города Ефремов.
В тот же день он покинул медучреждение и ушёл в неизвестном направлении. Мужчина нуждается в медицинской помощи! Одет в старую форму МЧС России.
Видели пропавшего? Звоните по телефонам: 8 (902)900−26−16, 02 или 112.
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