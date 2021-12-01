Внимание, розыск: в Ефремове пропал немой пациент местной больницы

Волонтёры отряда «Поиск 71» просят жителей региона оказать содействие в поисках 65-летнего Вячеслава Ивановича Петухова.

Мужчина проживает в Орловской области. 26 ноября он приехал по делам в Каменский район Тульской области, откуда с признаками дезориентации был доставлен в больницу города Ефремов.

В тот же день он покинул медучреждение и ушёл в неизвестном направлении. Мужчина нуждается в медицинской помощи! Одет в старую форму МЧС России.