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В Туле вирус гриппа А обнаружен у двух взрослых и ребенка
Фото из архива Myslo.

В Туле вирус гриппа А обнаружен у двух взрослых и ребенка

Об этом рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора.

В Тульской области растет заболеваемость ОРВИ. Среди совокупного населения она выше эпидпорога на 21,3%, среди взрослых — на 64,8%. В остальных возрастных группах заболеваемость ниже эпидемического порога.
 
По городу Туле заболеваемость ОРВИ за прошедшую неделю выше эпидпорога на 65,6%, среди взрослых — на 51%, детей 7−14 лет превышена в 2,4 раза.
 
За прошедшую неделю по данным лабораторного мониторинга у двух взрослых туляков и одного ребенка в возрасте 5 лет подтверждено наличие вируса гриппа А H3N2. Среди других заболевших отмечается наличие вирусов не гриппозной этиологии (риновирус, аденовирус).
 
В Тульской области продолжается прививочная кампания против гриппа.
По состоянию на 3 декабря привито 633 274 человека (43,6% от численности населения), из них 116 580 детей. Прививки проводились за счет средств федерального бюджета (622 119 человек), средств бюджета региона (9800 человек), средств предприятий и организаций (895 человек) и личных средств граждан (460 человек).

 

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