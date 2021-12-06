В Туле вирус гриппа А обнаружен у двух взрослых и ребенка

Фото из архива Myslo.

Об этом рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора.

В Тульской области растет заболеваемость ОРВИ. Среди совокупного населения она выше эпидпорога на 21,3%, среди взрослых — на 64,8%. В остальных возрастных группах заболеваемость ниже эпидемического порога.

По городу Туле заболеваемость ОРВИ за прошедшую неделю выше эпидпорога на 65,6%, среди взрослых — на 51%, детей 7−14 лет превышена в 2,4 раза.

За прошедшую неделю по данным лабораторного мониторинга у двух взрослых туляков и одного ребенка в возрасте 5 лет подтверждено наличие вируса гриппа А H3N2. Среди других заболевших отмечается наличие вирусов не гриппозной этиологии (риновирус, аденовирус).