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Под Тулой в ДТП погибли два человека
Фото: предоставлено очевидцем

Под Тулой в ДТП погибли два человека

Авария произошла неподалеку от деревни Садки.

Днем 6 декабря на 25-м км автодороги «Тула-Белев» произошло серьезное ДТП. В районе деревни Садки столкнулись Kia Ceed и «Уаз Патриот».
 
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, по предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения, где врезался в отечественный внедорожник. За рулем последнего находился 36-летний мужчина.
 
В результате автоаварии на месте происшествия скончались водитель и пассажир Kia Ceed. Водитель УАЗа и его 35-летний пассажир доставлены в больницу.
 
«Личности погибших в автомобиле Kia Ceed устанавливаются», — уточнили в ГИБДД.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:15 +2
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