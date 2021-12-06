Под Тулой в ДТП погибли два человека

Фото: предоставлено очевидцем

Днем 6 декабря на 25-м км автодороги «Тула-Белев» произошло серьезное ДТП. В районе деревни Садки столкнулись Kia Ceed и «Уаз Патриот».

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, по предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения, где врезался в отечественный внедорожник. За рулем последнего находился 36-летний мужчина.

В результате автоаварии на месте происшествия скончались водитель и пассажир Kia Ceed. Водитель УАЗа и его 35-летний пассажир доставлены в больницу.

«Личности погибших в автомобиле Kia Ceed устанавливаются», — уточнили в ГИБДД.